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Ángel Romero lamenta ausência na Copa pelo Paraguai: 'Seria muito especial viver este momento'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 18:41:00 Editado em 01.06.2026, 18:47:37
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Estrangeiro com mais jogos vestindo a camisa do Corinthians (377) e honrando as cores do Paraguai por mais de uma década, Ángel Romero estava esperançoso em defender seu país na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Mas acabou fora da lista final de Gustavo Alfaro e não escondeu sua frustração.

O atacante usou suas redes sociais para expor sua grande decepção com a ausência de seu nome na lista final de 26 convocados, mas, ao mesmo tempo, garantiu respeitar a decisão e vai ficar na torcida pelos compatriotas.

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"Mais de uma década tenho a honra de vestir e defender a seleção, especialmente em um dos períodos mais difíceis de nossa história. Por isso, também teria sido muito especial para mim poder viver este momento e disputar a Copa com meu país", mostrou tristeza, Romero.

O atacante lamentou não figurar entre os oito atacantes chamados por Alfaro. O treinador optou por Gustavo Caballero, Ramón Sosa, Miguel Almirón, Gabriel Ávalos, Isidro Pitta, Álex Arce, Julio Enciso) e Antonio Sanabria.

"O futebol é assim. São decisões que não dependem de uma só pessoa. Podemos concordar com elas ou não, mas sempre devemos respeitá-las", seguiu. "De minha parte, fica o orgulho de tudo o que vivi ao longo destas Eliminatórias, de cada partida e de cada oportunidade que tive de representar o Paraguai."

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O ex-corintiano exaltou a volta do país à Copa do Mundo após 16 anos e esperava fazer parte deste momento de alegria de seus conterrâneos. "Me enche de alegria ver nossa seleção voltar a uma Copa depois de 16 anos. Sei o que este momento significa para nosso povo e me sinto orgulhoso de ter contribuído com meu grão de areia para que o Paraguai volte ao lugar que merece."

Por fim, mostrou-se honrado por ser paraguaio e engrossou o coro de torcedor da seleção em gramados dos Estados Unidos, Canadá e México. "Antes de jogador de futebol, tenho o orgulho de ser paraguaio, a apoiar todos juntos neste momento histórico. São eles que cantarão nosso hino diante do mundo e estou mais que certo de que nos representarão da melhor maneira. Desejo o maior dos sucessos aos meus companheiros e a toda a delegação. Vamos Paraguai!"

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Ángel Romero Futebol seleção paraguaia
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