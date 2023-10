Andy Murray desperdiça chances e cai na 1ª rodada do Torneio de Paris após batalha de 3 horas

O veterano britânico Andy Murray batalhou por mais de 3 horas, teve 5 a 2 no terceiro set e o saque, mas acabou levando virada incrível e eliminado do Torneio de Paris, a nível ATP 1000, nesta segunda-feira, diante do australiano Alex de Minaur, parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 7/5.

Número 40 do mundo, o inglês ainda sonha em se aproximar dos melhores do ranking, mas o sorteio colocou logo o cabeça de chave 13 em seu caminho. E o começo de jogo mostrou que não seria fácil encarar o australiano. Minaur quebrou o serviço logo de cara e levou a vantagem até 4 a 3, quando Murray devolveu a quebra.

Depois de deixar escapar três set points com 5 a 4, o australiano viu a parcial ir para o tie-break, com o equilíbrio mantido até 4 a 4. Minaur teve a primeira chance com 6 a 4 e deixou escapar, mas fechou na segunda, com 7/5, após 1h06.0

A segunda parcial começou com uma quebra para cada lado. Com 4 a 4, Murray aproveitou novo break point e depois sacou para empatar a partida em 6 a 4, levando a definição para o set desempate, no qual chegou muito mais empolgado.

Confiante, o britânico saiu com 2 a 0 no decisivo set, teve 5 a 2 e o saque para se garantir na segunda rodada. Mas nada mais deu certo, ele acabou quebrado três vezes, levou cinco pontos seguidos e acabou amargando dolorosa queda por 7 a 5 após 3h01.

Outro tenista que acabou surpreendido foi o americano Frances Tiafoe, 14º do ranking, derrotado na estreia para o Casaque Alexander Bubik, por 6/3 e 6/4. Destaque para vitórias dos espanhóis Roberto Bautista-Agut sobre o checo Jiri Lehecka, por 6/4 e 6/2 e Alexander Davinovich Fokina diante do americano Ben Shleton, por 7/6 (7/4), 5/7 e 6/3.