Andrey Santos, jovem vendido ao Chelsea por R$ 68 mi, está a caminho do Palmeiras

Contratado pelo Chelsea por R$ 68,9 milhões, o volante Andrey Santos não integrará o elenco do clube londrino na atual temporada devido a falta de um visto de trabalho inglês. Para atuar como jogador na Inglaterra, é necessário acumular alguns pontos que são dados por participações nas mais diversas competições futebolísticas ao redor do mundo.

O Chelsea protocolou um pedido para liberação imediata do visto, mas a autorização foi negada. A equipe britânica, no entanto, não deseja que o atleta fique parado até o início da próxima temporada europeia e encontrou no Palmeiras uma possível solução até o final do ano.

Após perder Danilo para o futebol inglês, o time comandado por Abel Ferreira vê com bons olhos um possível empréstimo do atleta até Dezembro.

Apesar de existir interesse de outros clubes, a negociação entre o Chelsea e o Palmeiras já está encaminhada e Andrey Santos deve ser anunciado nos próximos dias como novo reforço do time alviverde. A preferência pelo Palmeiras se deve ao fato do clube jogar a Libertadores, torneio que dá os pontos necessários para Andrey conseguir um visto de trabalho inglês.

Com apenas 18 anos, o volante foi o grande destaque da seleção brasileira na vitoriosa campanha no Sul-Americano Sub-20. Com seis gols em oito partidas, o meio campista foi um dos artilheiros da competição e peça fundamental na conquista do troféu.

Ex-Vasco, o atleta é conhecido por seu ótimo apoio ofensivo e estreou no futebol profissional no Campeonato Carioca de 2021. Em 2022, foi um dos principais destaques do retorno do clube carioca a série A, o que motivou a contratação do Chelsea.