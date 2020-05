Andrés confirma que Corinthians vai 'interromper' time de basquete

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, revelou que a equipe de basquete do clube será "interrompida". Declarando que a modalidade será o único projeto que não terá sequência, o dirigente utilizou como justificativa o fim do NBB, o campeonato nacional, e a proximidade do encerramento do contrato dos atletas, que, assim, não serão renovados.

"O único que vamos interromper é o basquete. Todos os contratos acabam agora em maio. O NBB disse que não vai ter campeonato este ano. Então, infelizmente, não vamos poder renovar. Cortando salário de um e de outro. Não vou renovar um contrato de um campeonato que não vem pela frente. Agora o resto vai continuar", declarou o dirigente à Corinthians TV, o canal de vídeos do clube no YouTube.

A edição 2019/2020 do NBB foi paralisada em março, em função do surto de coronavírus no País. Em uma reunião na última segunda-feira, ficou definido que o campeonato não será retomado, encerrando a disputa sem a definição de um campeão, em uma decisão que contou com a aprovação unânime dos clubes participantes.

Com tradição no basquete, tanto que possui quatro títulos nacionais, o último conquistado em 1996, o Corinthians retomou a sua equipe da modalidade no início de 2018, na gestão de Andrés. E a equipe conseguiu o acesso ao NBB ao vencer a Liga Ouro, parando nas quartas de final do campeonato nacional na temporada 2018/2019. Na atual temporada, o time foi vice-campeão paulista e da Liga Sul-Americana. Além disso, estava em sétimo lugar no NBB até a sua paralisação.