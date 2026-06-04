Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Andreeva avança à final de Grand Slam e decidirá Roland Garros contra surpresa do qualifying

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 04.06.2026, 15:55:00 Editado em 04.06.2026, 16:07:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Roland Garros terá uma campeã inédita em 2026. E mais do que isso: a decisão feminina colocará frente a frente duas histórias improváveis. De um lado, a russa Mirra Andreeva, de apenas 19 anos, que disputará sua primeira final de Grand Slam. Do outro, a polonesa Maja Chwalinska, número 114 do mundo, que começou sua trajetória ainda no qualifying e agora está a uma vitória de um dos títulos mais importantes do tênis.

A primeira a garantir vaga na decisão foi Andreeva. A jovem russa não teve dificuldades para superar a ucraniana Marta Kostyuk, 15ª do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em apenas 1h16min de partida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após a classificação, Andreeva destacou as dificuldades impostas pelas condições climáticas em Paris, especialmente pelo vento que marcou a semifinal.

"Primeiro de tudo, as condições foram muito difíceis hoje, estava quente. Eu não conseguia entender em que direção o vento estava indo. Foi muito difícil. Mas estou feliz porque permaneci focada. Disse a mim mesma para lutar até o fim e joguei com essa mentalidade", afirmou.

Com a vaga assegurada, a russa tornou-se a primeira atleta nascida a partir de 2005, entre homens e mulheres, a alcançar uma final de Grand Slam. Além disso, entrou para a lista das cinco finalistas mais jovens de Roland Garros nos últimos 30 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se a campanha de Andreeva impressiona pela juventude, a de Chwalinska chama atenção pelo improvável. Atual número 114 do ranking mundial, a polonesa precisou disputar o qualifying para entrar na chave principal e, nesta quinta-feira, garantiu presença na final ao derrotar a russa Diana Shnaider, 23ª do mundo, por 7/6 (7-4) e 6/4, após 2h10min de confronto.

Antes dela, apenas a britânica Emma Raducanu havia alcançado uma final de Grand Slam após iniciar a campanha nas rodadas classificatórias. Em 2021, Raducanu transformou a trajetória em título ao conquistar o US Open.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Andreeva Roland Garros tênis
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV