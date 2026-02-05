Andreas vê dérbi como 'especial' e Palmeiras pronto para vingar 2025: 'Queremos mudar isso'

Melhor jogador em campo na goleada sobre o Vitória, por 5 a 1, na Arena Crefisa Barueri, na qual deu três assistências, o meia Andreas Pereira já está com o dérbi na cabeça. Ciente da importância do clássico com o arquirrival Corinthians, pelo Paulistão, ele definiu o duelo como "especial" e vê o Palmeiras pronto para se redimir dos tropeços de 2025.

"Eu sei que é um jogo especial. Todo jogo é importante para nós, mas esse é especial", frisou. "Sei que o ano passado foi difícil nos confrontos diretos, mas queremos mudar isso neste ano e vamos nos preparar da melhor forma possível para fazer um grande jogo", disse, lembrando da perda para o Corinthians na final do Paulistão e da eliminação na Copa do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Resgatando a boa fase e começando a engrenar na temporada, o Palmeiras briga pela liderança geral da fase de classificação com o Novorizontino e espera garantir a vaga na Neo Química Arena, em jogo agendado para 20h30 deste domingo.

E um sucesso na arena corintiana passa pelos pés de Andréas Pereira, que não esconde sua euforia após a bela apresentação diante do Vitória, então um pedra no sapato palmeirense em 2025.

"A cada jogo me sinto melhor em campo. Poder ajudar os meus companheiros de equipe com passes para gols é sempre importante para mim. Espero continuar dessa forma e melhorar a cada jogo", afirmou o camisa 8, agora com cinco assistências pelo clube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"É muito importante uma vitória como a de ontem (quarta-feira), traz muita confiança para o grupo. Um mês já que estamos trabalhando e fisicamente chegando perto dos níveis que estamos acostumados. Isso ajuda bastante também no que temos de fazer dentro de campo. Foi muito importante os três pontos e ficamos felizes", concluiu.