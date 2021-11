Andreas Pereira recebe apoio da família após falha na final da Libertadores

Da Redação

Um clima de consternação e solidariedade marcaram os momentos de Andreas Pereira após o erro cometido no lance em que Deyverson roubou a bola e marcou o gol que definiu a vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo e também o título da Copa Libertadores neste sábado, em Montevidéu, no Uruguai.

continua após publicidade .

O atleta não conseguiu segurar as lágrimas ainda no banco de reservas quando a partida se encaminhava para os instantes finais da prorrogação. Ainda em campo, recebeu o apoio dos companheiros e integrantes da comissão técnica.

O zagueiro David Luiz, um dos mais experientes do elenco, e que passou a bola no lance crucial foi quem mais tentou consolar o companheiro durante a entrega da medalha de vice-campeão.

continua após publicidade .

No vestiário, o atleta voltou a ter uma crise de choro. O técnico Renato Gaúcho manifestou a sua solidariedade ao volante. "Já tive a sua idade e sei como é difícil. Mas você vai dar a volta por cima e jogar muito."

Na chegada ao hotel, a família esperava pelo atleta para demonstrar todo seu apoio. Visivelmente abatido, o jogador mostrou toda a sua frustração por ter sido decisivo no lance do gol palmeirense.

Em postagem nas redes sociais, Andreas, que vinha sendo um dos destaques do time desde que chegou à Gávea fez um pedido de desculpas para a torcida rubro-negra. "Nação, tô aqui com coração apertado! Hoje eu errei! Não faltou vontade, raça... e nunca vai faltar! Momentos difíceis mostram o caráter do nosso grupo que nesses 3 meses me acolheu na família Flamengo com tanto carinho! Peço desculpas pelo erro de hoje! Eu prometo, vou reconquistar vocês!"