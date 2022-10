André Anderson treina forte para ser opção na armação do São Paulo em Minas

(via Agência Estado)

Há tempos que Rogério Ceni não acha um jogador responsável pela criação das jogadas do São Paulo. Querendo suprir essa carência de um meia, André Anderson vem trabalhando forte para ficar à disposição do treinador já na visita ao América-MG, quinta-feira, no Independência, pelo Brasileirão.

Contratado da Lazio em abril com enorme expectativa, André Anderson não teve muitas oportunidades e ainda sofreu com uma lesão no púbis que o tirou dos gramados por três meses. Recuperado, ele espera responder à confiança da diretoria nesta reta final de temporada.

Com Nikão ainda fora por causa dos problemas físicos, Alisson vem sendo o nome da vez na armação, mesmo sendo escalado mais pela beirada. Com a recuperação de André Anderson, Ceni terá uma peça da posição para não precisar improvisar ou sacrificar os volantes.

A garotada da base também vem acumulando a função, casos de Igor Gomes, Pablo Maia e Rodrigo Nestor, todos jogadores com características de mais marcação, mas que ajudam na transição pela carência de um 10 de ofício.

André Anderson trabalhou pela segunda vez na semana nesta terça-feira, em dia de atividades táticas e técnicas nas quais Rogério Ceni mais uma vez investiu em trabalhos de campo reduzido para o elenco aprimorar saídas de jogo sob pressão e, ao mesmo tempo, sufocar a defesa dos rivais, simulando o que deve enfrentar em Belo Horizonte.

Além de ajustar a equipe em campo, Ceni vem trabalhando bastante para reerguer o moral do elenco após a derrota na final da Copa Sul-Americana para o Independiente Del Valle. A ordem é tentar superação para ainda sonhar com vaga na Libertadores pelo Brasileirão, que deve ter um G-8.