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Ancelotti vê jogo contra a Índia como chance para os novatos da seleção: 'Joguem com alegria'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O técnico Carlo Ancelotti usou a sua experiência no futebol para tirar o peso dos jogadores que estão iniciando o ciclo na seleção brasileira. Na coletiva desta sexta-feira, o comandante italiano tratou o terceiro e último amistoso desta Data Fifa, contra a Índia, como apenas mais uma chance e não um confronto definitivo.

"Tranquilidade. Para eles não é um teste, mas uma oportunidade de mostrar a qualidade que podem ter. Eles vão ter outras convocações. E isso vale para Pedro Morisco (goleiro), que vai fazer o seu primeiro jogo", disse o treinador.

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Usando a psicologia para deixar o elenco mais "leve" após os dois duelos contra a Austrália (empate no primeiro jogo em 1 a 1 e vitória de 4 a 2 na última terça), Ancelotti pediu que os jogadores demonstrassem em campo a alegria de jogar futebol. Segundo o treinador, essa característica sempre foi uma marca do jogador brasileiro.

"A felicidade de jogar futebol é importante para os brasileiros. É uma qualidade muito marcante e que o brasileiro tem como cultura. Então, eu gostaria que os jogadores jogassem com alegria, com felicidade. Com a pressão do jogo, às vezes, você esquece que o futebol é um esporte, entretenimento", afirmou.

Na conversa com os jornalistas, Ancelotti reconheceu o período difícil que a seleção brasileira atravessa, afirmou que seu trabalho é formar uma geração capaz de brigar pelos principais títulos nos próximos anos, mas enfatizou que o momento deve servir de motivação para quem está chegando.

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Neste processo, ele falou da qualidade que tem nas mãos e exemplificou seu discurso citando Endrick e Pedro, centroavantes que estão à disposição e dão muitas opções. "São claramente grandes jogadores e diferentes. O Endrick é um talento jovem e potente. Já o Pedro é muito experiente", comentou.

O Brasil encerra a sua participação na Data Fifa neste sábado, quando enfrenta a Índia, no Salt Lake Stadium, em Calcutá, às 11h (horário de Brasília), em partida que marca o primeiro entre as duas seleções em toda a história.

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