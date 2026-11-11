Ancelotti testa mudanças no meio-campo e indica Seleção ofensiva contra o Japão

O técnico Carlo Ancelotti comandou um treinamento nesta quarta-feira (11), em Singapura, com foco em testes no meio-campo da Seleção Brasileira, indicando que a equipe pode apresentar novidades para o amistoso diante do Japão. A partida será realizada no próximo sábado (14), às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Embora a linha defensiva e o quarteto ofensivo demonstrem maior estabilidade, o treinador italiano aproveitou a atividade para experimentar diferentes desenhos táticos no setor central.

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No início do trabalho coletivo, Ancelotti armou o time no tradicional 4-2-4 de sua gestão, alinhando Bento no gol; uma linha de defesa formada por Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Marlon Gomes e Gabriel Bontempo na contenção; além de um ataque veloz com Rayan, Estêvão, Raphinha e Vinicius Júnior.

Na sequência da atividade, a comissão técnica promoveu variações estruturais e passou a testar um esquema em 4-3-3. Nesse modelo, Andrey Santos e João Gomes entraram para atuar ao lado de Gabriel Bontempo, enquanto André Luiz, do Corinthians, também foi observado na mesma função. O volante Bruno Guimarães, considerado titular absoluto na equipe de Ancelotti, foi preservado dos trabalhos em campo, mas deve iniciar a partida de sábado entre os onze.

A agenda do Brasil em solo asiático prevê dois compromissos. Após o confronto de sábado contra os japoneses, a Seleção volta a campo na terça-feira (17), às 7h (de Brasília), para encarar a seleção anfitriã de Singapura, também no Estádio Nacional.

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O duelo diante dos japoneses reedita um confronto recente e equilibrado sob o comando do técnico italiano. Desde a chegada de Ancelotti, as equipes se enfrentaram duas vezes: os asiáticos venceram por 3 a 2 em amistoso disputado em Tóquio no último ano, enquanto o Brasil deu o troco com uma vitória por 2 a 1 na segunda fase da Copa do Mundo. No retrospecto geral após o Mundial, a Amarelinha acumula duas vitórias e um empate nas três partidas disputadas, tendo superado a Índia por 4 a 0 e registrado uma vitória e uma igualdade diante da Austrália.