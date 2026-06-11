Ancelotti repete escalação em treino e define base do Brasil para a estreia na Copa
Treinador priorizou jogadas aéreas no penúltimo treino em Nova Jersey e observou variações táticas com Douglas Santos e Igor Thiago
No penúltimo treinamento antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, o técnico Carlo Ancelotti indicou que vai manter a estrutura principal da equipe para o confronto contra Marrocos. Durante a atividade tática realizada nesta quinta-feira em Nova Jersey, o comandante italiano repetiu a escalação inicial dos últimos testes, preservando uma base que conta com oito jogadores remanescentes do Mundial de 2022. O trabalho no gramado priorizou o ajuste fino em jogadas de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas, além de testar alternâncias pontuais em setores específicos.
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A tendência é que a seleção brasileira inicie a caminhada no torneio com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vini Júnior e Raphinha. Como o elenco atual dispõe de mais atletas do que o necessário para o treino coletivo tradicional, Ancelotti aproveitou para observar variações, promovendo o revezamento de Douglas Santos com Alex Sandro na lateral esquerda e testando Igor Thiago na vaga de Matheus Cunha no comando do ataque.
A comissão técnica demonstrou satisfação com a ocupação de espaços no meio de campo, destacando principalmente a sincronia apresentada entre Lucas Paquetá e Bruno Guimarães nas ações de transição com a bola. No aspecto defensivo, o Brasil deve se estruturar em um sistema 4-4-2 quando estiver sem a posse de bola. Nessa dinâmica, Matheus Cunha será o encarregado de recompor o setor esquerdo e Paquetá fechará o lado direito, garantindo maior liberdade para que Vini Júnior e Raphinha fiquem avançados para explorar os contra-ataques. Devido à ausência de Wesley, Raphinha terá maior presença no corredor direito ofensivo.
O confronto entre Brasil e Marrocos acontece no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no estádio MetLife Stadium, em Nova Jersey, abrindo oficialmente as disputas do Grupo C da competição. Os outros dois integrantes da chave, Haiti e Escócia, completam a primeira rodada do grupo no mesmo dia, em partida agendada para as 21h, na cidade de Boston.