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Ancelotti renova com a CBF até 2030: 'Obrigado pela confiança'

"Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro", disse o presidente da Confederação Brasileira de Futebol

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 15:46:00 Editado em 14.05.2026, 15:34:04
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Ancelotti renova com a CBF até 2030: 'Obrigado pela confiança'
Autor Acordo foi anunciado antes do início da Copa - Foto: © Rafael Ribeiro/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) cumpriu o prometido de renovar o contrato com o técnico Carlo Ancelotti antes do anúncio final dos convocados para a Copa do Mundo, agendado para segunda-feira, 18 de maio. Nesta quinta-feira (14), a entidade anunciou acordo com o italiano até o Mundial de 2030.

-LEIA MAIS: Brasil de olho em joia do Real Madrid para a seleção sub-17 após jovem ser preterido na Espanha

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"A Confederação Brasileira de Futebol e o técnico Carlo Ancelotti renovaram o contrato por mais quatro anos, até a Copa do Mundo de 2030. A permanência de Ancelotti no comando da seleção brasileira - maior campeã da história do futebol mundial - reflete não apenas o respaldo da CBF no trabalho desenvolvido pelo treinador, mas também a confiança conquistada por ele junto ao elenco e à torcida brasileira desde sua chegada, no final de maio de 2025."

O comandante chegou em momento de instabilidade da seleção brasileira e risco de ficar ausente na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. O trabalho rapidamente deu frutos e o País se garantiu com antecedência. Ancelotti caiu nas graças da torcida e dos dirigentes e mostra satisfação com o reconhecimento.

"Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a seleção brasileira de volta ao topo do mundo", destacou "Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho", comemorou Ancelotti.

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Entusiasta do trabalho de Ancelotti, que tentará levar a seleção ao hexa em solo norte-americano, canadense e mexicano, o presidente da CBF, Samir Xaud, não escondeu sua alegria e satisfação com a renovação de contrato de Carlo Ancelotti.

"Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva", frisou o dirigente. "Trabalhamos diariamente para manter o Brasil no mais alto nível do futebol mundial, sem deixar de olhar com atenção para o desenvolvimento das demais seleções, das competições organizadas pela CBF e o fortalecimento de clubes e federações em todo o país", concluiu Xaud.

O Brasil está no Grupo C e estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, diante de Marrocos. A seleção enfrenta, na segunda rodada, o Haiti (19/6) e fecha sua participação na fase de classificação contra a Escócia (24).

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Na direção brasileira desde maio de 2025, Ancelotti dirigiu o País em 10 jogos, somando cinco vitórias, dois empates e três derrotas. A equipe anotou 18 gols e sofreu oito.

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