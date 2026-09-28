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SELEÇÃO BRASILEIRA

Ancelotti reformula escalação da Seleção após empate em Brisbane

Raphinha será deslocado para atuar centralizado no ataque da equipe brasileira nesta terça-feira (29)

Escrito por Da Redação
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Ancelotti reformula escalação da Seleção após empate em Brisbane
Autor Com o novo desenho tático, a provável formação inicial do Brasil terá Otávio no gol - Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O técnico Carlo Ancelotti deve promover sete mudanças na escalação da Seleção Brasileira para o segundo amistoso contra a Austrália, marcado para esta terça-feira (29), às 7h (horário de Brasília). A principal novidade fica por conta da estreia do goleiro Otávio, do Cruzeiro, que assumirá a meta titular na vaga de Hugo Souza. A reformulação ocorre após o empate em 1 a 1 no primeiro teste pós-Copa do Mundo contra os australianos, realizado em Brisbane, motivando o treinador a buscar novos ajustes no desempenho da equipe.

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Entre as alterações no setor ofensivo, Rayan deve ganhar uma chance no time principal, ocupando a vaga de Endrick, que vai para o banco de reservas. A mudança fará com que Raphinha seja deslocado para atuar centralizado como centroavante, ao lado de Vini Jr. As demais modificações abrangem a entrada de Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães, Mauro Júnior e Gabriel Bontempo entre os titulares.

Com o novo desenho tático, a provável formação inicial do Brasil terá Otávio no gol, respaldado por uma linha defensiva composta por Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior, além de Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo no meio-campo, e o trio de ataque formado por Rayan, Raphinha e Vini Jr. O treinador italiano também manteve engatada uma equipe reserva completa para o decorrer do jogo, contando com Hugo Souza, Vitor Reis, Marquinhos, Arthur Dias, Matheuzinho, Andrey Santos, Douglas Luiz, Douglas Santos, Estevão, Samuel Lino e Endrick.

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Este confronto fecha a passagem da equipe nacional pela Oceania nesta Super Data Fifa. Na sequência, a delegação brasileira embarca para a Ásia para um compromisso inédito contra a Seleção da Índia, agendado para o próximo sábado (3), às 11h (de Brasília), na cidade de Calcutá.

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