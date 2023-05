Ancelotti pede coragem e personalidade ao Real Madrid para chegar a mais uma final

(via Agência Estado)

Atual campeão do mais nobre torneio europeu, Carlo Ancelotti conhece como poucos a atmosfera que domina um elenco às vésperas de uma decisão de Liga dos Campeões. E diante de um rival tão qualificado como o Manchester City, o comandante italiano destacou dois pontos fundamentais para o jogo desta quarta: "coragem e personalidade."

"Tenho que pensar que o Vinícius Júnior vai te proporcionar um drible desconcertante, que o Benzema vai estar bem posicionado na área. Você tem que ser positivo. Para um clube como o Real Madrid, essa condição (de semifinalista) é normal. Mas não é tão fácil chegar até aqui. Precisamos ter coragem e personalidade", afirmou Ancelotti.

O lado psicológico dos atletas é um ponto que também precisa ser trabalhado em um momento de decisão. Depois de ficar no empate de 1 a 1 no primeiro jogo da semifinal, o time agora precisa de uma vitória simples na casa do City para chegar à decisão. Esse é um detalhe que o treinador gosta de trabalhar mesmo tendo sob seu comando atletas de altíssimo nível.

"A pressão nesses jogos é muito alta. Mesmo que você seja o melhor time do mundo, pode não vencer, porque aqui não vale só a qualidade. São muitas coisas envolvidas e que precisam ser trabalhadas. O que posso dizer é que o nosso time está muito motivado."

Ancelotti não quis antecipar a escalação e muito menos o esquema tático a ser usado. O que ele garantiu na entrevista coletiva é que, uma disputa por pênaltis não está nos planos do time espanhol.

"A ideia extrema do ano passado nos permitiu ganhar a Liga dos Campeões e os três atacantes na frente nos permitiu chegar essas semifinais. Não é uma decisão tão fácil. Quanto aos pênaltis, não pensamos nisso, porque seria errado. Penalidades em uma semifinal ou em uma final são muito ambientais, diferente do cenário de treino. Pensamos em ganhar a partida no tempo normal", concluiu o treinador.