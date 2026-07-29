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Ancelotti lidera lista dos técnicos de seleções mais bem pagos do mundo

Escrito por Lara Musa (via Agência Estado)
Publicado em 29.07.2026, 13:11:00 Editado em 29.07.2026, 13:23:37
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Apesar do fracasso na Copa do Mundo de 2026, o comandante da pior campanha da seleção brasileira no torneio em 36 anos lidera a lista de treinadores mais bem pagos entre todas as seleções, superando os finalistas da edição deste ano.

Carlo Ancelotti chegou ao comando do Brasil em maio de 2025, assumindo a vaga deixada por Dorival Júnior e com a missão de retomar a equipe para os caminhos de um título no ano seguinte. Na época, o treinador já era um dos que melhor recebia, ocupando o 10º lugar com um rendimento anual de US$ 11 milhões, cerca de R$ 56 milhões, pela cotação atual.

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Após o Mundial, o topo do ranking de treinadores de seleção mais bem pagos continua sendo dele. Com seu vínculo renovado - antes mesmo do início do torneio - até o fim da próxima edição, em 2030, o italiano terá um ciclo completo no comando da amarelinha e com rendimentos em torno de 9,5 milhões de euros anuais (R$ 55,8 milhões na cotação atual). O mais alto valor pago a qualquer técnico da Copa até o momento.

Na sequência, o recém contratado Jurgen Klopp chega para comandar a seleção alemã com um salário anual superior a 7 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões). Mensalmente, esse valor é pouco mais da metade do que Ancelotti recebe pelo Brasil. O ex-Liverpool terá pela frente o desafio de voltar a Alemanha para as fases finais do Mundial - desde 2014, quando foi campeã, a equipe não chega às oitavas de final.

Outro treinador que chega recentemente ao comando de uma seleção é Zinédine Zidane. Pela seleção francesa, o ex-meia de 54 anos vai receber um salário fixo de ? 300 mil por mês, cerca de R$ 1,75 milhão. Anualmente o valor chega a ? 3,6 milhões, cerca de R$ 21 milhões na conversão indicada.

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Jorge Jesus foi recentemente anunciado pela seleção portuguesa e segundo o jornal A Bola, o treinador de 71 anos deve receber menos de 4 milhões de euros por ano, cerca de R$ 23 milhões na cotação atual.

O campeão em 2022 e vice em 2026, Lionel Scaloni, fica apenas em 9º lugar do ranking. Pela seleção argentina, o treinador tem rendimentos de cerca de 2,5 milhões de dólares (R$ 12,8 milhões).

Já o campeão do Mundial deste ano, Luis de la Fuente recebe cerca de 2 milhões de euros (R$ 11,7 milhões). O treinador da seleção espanhola tem rendimentos quase cinco vezes menor do que Carlo Ancelotti.

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Confira o ranking dos técnicos mais bem pagos

1- Carlo Ancelotti (Brasil) - 9,5 milhões de euros/ano (R$ 55,8 milhões)

2- Jurgen Klopp (Alemanha) - 7 milhões de euros/ano (R$ 41 milhões)

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3 - Thomas Tuchel (Inglaterra) - 5,9 milhões de euros/ano (R$ 34,5 milhões)

4 - Mauricio Pochettino (Estados Unidos) - 6 milhões de dólares/ano (R$ 30,8 milhões)

5 - Fabio Cannavaro (Uzbequistão) - 4 milhões de euros/ano (R$ 23 milhões)

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6 - Jorge Jesus (Portugal) - 4 milhões de euros/ano (R$ 23 milhões)

7 - Zinédine Zidane (França) - 3,6 milhões de euros/ano (R$ 21 milhões)

8 - Gustavo Alfaro (Paraguai) - 2,5 milhões de euros/ano (R$ 14,7 milhões)

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9 - Lionel Scaloni (Argentina) - 2,3 milhões de euros/ano (R$ 13,5 milhões)

10 - Rafael Márquez (México) - 2,5 milhões de dólares/ano (R$ 12,8 milhões

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