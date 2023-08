Ancelotti garante que Real Madrid não contratará Mbappé nesta janela: 'Descarto cem por cento'

O técnico Carlo Ancelotti garantiu que Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, não se tornará jogador do Real Madrid na atual janela de transferências. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, véspera do embate com o Celta de Vigo, marcado para sexta, o italiano foi questionado sobre o assunto, uma das maiores especulações do mercado na Europa, e foi direto na resposta.

"Descarto cem por cento", afirmou Ancelotti. O interesse do clube madridista em Mbappé é antigo, e a situação vivida pelo astro francês nos últimos meses esquentaram as especulações de que a concretização do sonho merengue estaria próxima. O atacante não quis ativar a cláusula de renovação automática de seu contrato com o PSG, que acaba no meio do ano que vem, e chegou a ser afastado, mas houve uma reviravolta.

Mbappé, que deseja cumprir o vínculo até o final, foi reintegrado ao elenco e já está atuando normalmente com os demais companheiros. A principal preocupação da diretoria parisiense é perder uma das maiores estrelas do futebol sem receber nenhuma compensação financeira, uma vez que o jogador pode assinar pré-contrato com qualquer clube a partir do final deste ano. Por isso, o clube considera negociá-lo na atual janela de transferência, que se encerra daqui a pouco mais de uma semana, dia 1º de setembro. A possibilidade, portanto, está enfraquecida.

De acordo com a imprensa europeia, o PSG chegou a abrir negociações com o Al-Hilal para vender Mbappé, mas o jogador não aceitou a proposta, diferentemente de Neymar, principal estrela contratado pelo clube saudita. A força do mercado do mundo árabe, aliás, foi outro assunto tratado por Ancelotti na coletiva. Apesar dos valores astronômicos que estão sendo oferecidos, ele não teme perder jogadores para times da Arábia Saudita, embora ache necessária uma regulação.

"Acredito que nosso elenco está fechado e que todos os jogadores estão focados nesta temporada. Alguém pode mudar de ideia, não sei, mas não tenho medo disso. O futebol da Arábia oferece muito mais dinheiro do que o europeu, é um fato. Está acontecendo. Que cada um decida o que quer. É claro que os organismos internacionais têm que avaliar bem este tema e tomar as decisões necessárias para equilibrar um pouco o mercado", afirmou.

O treinador também confirmou que o goleiro Kepa, contratado por empréstimo junto ao Chelsea, após lesão de Courtois, fará sua estreia no duelo com o Celta de Vigo. "Sim, vai ser ele", disse. "Nós vamos para o jogo com a expectativa de continuar com o bom desempenho das primeiras partidas. A equipe está bem", completou.