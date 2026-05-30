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Ancelotti garante Neymar na Copa e descarta corte por lesão

O treinador italiano afirmou que levou Neymar por uma decisão técnica e que vai esperar sua recuperação, sem possibilidade de corte

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.05.2026, 11:23:00 Editado em 30.05.2026, 13:41:17
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Ancelotti garante Neymar na Copa e descarta corte por lesão
Autor A convocação para a Copa foi a primeira de Neymar na era Ancelotti e, portanto, marca o primeiro contato do treinador com o atacante dentro do ambiente da seleção - Foto: Reprodução CBF TV

Carlo Ancelotti confirmou que Neymar continuará integrado ao grupo da seleção brasileira e jogará a Copa do Mundo de 2026, independentemente da lesão na panturrilha direita, que o tirou de campo nos primeiros dias de trabalho para a competição em Teresópolis (RJ).

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O treinador italiano afirmou que levou Neymar por uma decisão técnica e que vai esperar sua recuperação, sem possibilidade de corte. A previsão é que ele possa estar em campo em duas ou três semanas, o que significaria estar pronto para enfrentar o Haiti, no dia 19 de junho, na segunda partida pelo Grupo C.

"Acreditamos que ele vai se recuperar o mais rápido possível. Está trabalhando bem, está motivado e tem condições de evoluir rapidamente. Para ser claro, ele permanecerá conosco durante esse período de recuperação. A expectativa é que esteja disponível o quanto antes. Talvez não para o primeiro jogo, mas acreditamos que poderá se recuperar para a segunda partida. Não temos dúvidas sobre isso", disse Ancelotti em entrevista neste sábado, 30, na Granja Comary.

"Os 26 escolhidos para a Copa são esses. Neymar teve esse pequeno problema, mas está trabalhando muito bem individualmente para estar pronto o mais rápido possível", afirmou o treinador.

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Perguntado se chamaria Neymar no dia 18 de maio, quando divulgou a lista de 26 convocados, caso soubesse que a lesão na panturrilha direita era de grau 2, portanto, mais grave do que o imaginado,, Ancelotti fez uma brincadeira:

"Na Itália falamos que, se minha avó fosse uma roda, seria um carro. O se não existe. Neymar está entre os 26 por uma decisão nossa", afirmou.

Neymar monopolizou boa parte da entrevista. Lembraram Ancelotti de que ele disse várias vezes que só levaria à Copa jogadores que estivessem 100% fisicamente. O treinador afirmou que acredita que o camisa 10 do Santos estará bem durante o Mundial.

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"Talvez, em março, eu não tenha me expressado bem. A ideia era que ele pudesse estar totalmente recuperado durante a competição. Infelizmente, por azar, isso não aconteceu com alguns jogadores. É o caso de Éder Militão, Rodrygo e Estêvão, que não conseguiram chegar à Copa em plenas condições físicas."

A convocação para a Copa foi a primeira de Neymar na era Ancelotti e, portanto, marca o primeiro contato do treinador com o atacante dentro do ambiente da seleção.

"Creio que Neymar é muito querido e respeitado por todos. É um jogador muito amado pelos companheiros. Conversamos com ele sobre tudo, principalmente sobre a importância que pode ter neste momento. Ele entendeu muito bem qual é o seu papel nesta Copa do Mundo", disse Ancelotti.

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"Acredito que, a cada dia, ele está trabalhando da melhor forma possível para estar pronto e disponível. Além da questão física, sua presença é importante para o ambiente do grupo. É um jogador que compreende bem a função que tem dentro da equipe neste momento", completou.

Antes da convocação, Ancelotti e o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, ligaram para o jogador para explicar que, num primeiro momento, ele seria reserva e para saber se aceitaria essa condição. A resposta foi positiva.

Neste domingo, sem Neymar, o Brasil enfrenta o Panamá, no Maracanã, no amistoso de despedida da seleção brasileira antes da viagem para a Copa do Mundo. Ancelotti confirmou que a equipe vai entrar em campo com Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha. O treinador disse que utilizará todos os demais jogadores, com mudanças no segundo tempo.

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