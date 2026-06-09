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Ancelotti faz mistério sobre escalação da seleção brasileira para estreia na Copa

Equipe brasileira entra em campo no próximo sábado pelo Grupo C da competição

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 15:37:14 Editado em 09.06.2026, 15:37:07
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Ancelotti faz mistério sobre escalação da seleção brasileira para estreia na Copa
Autor Treinador italiano dividiu o grupo durante aquecimento, mas não confirmou os onze iniciais - Foto: © Rafael Ribeiro/CBF

A seleção brasileira realizou no início da tarde desta terça-feira (9) mais um treinamento em Nova Jersey, nos Estados Unidos, dando sequência à preparação para a estreia na Copa do Mundo de 2026. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a atividade contou com a presença de 25 jogadores, mas o treinador preferiu manter o mistério em torno da escalação oficial que enfrentará o Marrocos no próximo sábado, às 19 horas (horário de Brasília).

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A presença da imprensa foi permitida apenas durante os 15 minutos iniciais da sessão preparatória. Nesse período, os jornalistas puderam observar o aquecimento e o início do trabalho com bola, momento em que Ancelotti dividiu o elenco em dois grupos. Jogadores como Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Éderson, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Luiz Henrique utilizaram coletes, mas a comissão técnica não confirmou se o grupo representa a base da equipe titular. O atacante Neymar, ainda em processo de evolução física, não foi a campo e realizou exercícios específicos na academia.

Apesar da indefinição no gramado, o técnico italiano havia afirmado, após a vitória por 2 a 1 no amistoso contra o Egito, que já possui um time titular em mente para o torneio. Ao longo de suas doze partidas no comando do Brasil, Ancelotti utilizou diferentes formações e promoveu diversos testes, alterando peças na lateral-esquerda e no quarteto ofensivo nos últimos compromissos preparatórios diante do Panamá e da seleção egípcia.

O elenco volta aos treinamentos nesta quarta-feira (10) para intensificar a preparação técnica e tática. O primeiro desafio da seleção brasileira pelo Grupo C da Copa do Mundo está marcado para este sábado, às 19h (pelo horário de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Após a estreia, a equipe nacional terá pela frente as seleções do Haiti, no dia 19, e da Escócia, no dia 24 de junho.

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