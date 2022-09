Ancelotti faz elogios, mas pede Vini Jr. atento para se esquivar de provocações

(via Agência Estado)

Vinicius Junior voltou a ganhar elogios de Carlo Ancelotti nesta terça-feira, véspera de mais um jogo do Real Madrid na Liga dos Campeões. O brasileiro foi exaltado pelo treinador, mas também ouviu conselhos, principalmente depois do episódio do fim de semana, na rodada do Campeonato Espanhol.

No domingo, a goleada de 4 a 1 do Real sobre o Mallorca foi recheada por provocações dos rivais ao atacante brasileiro, que chegou a discutir até com o técnico do adversário, Javier Aguirre. "Ele não tem de mudar nada em sua atitude, acho que respeita muito os árbitros e também os adversários", disse o treinador, ao fim daquela partida.

Nesta terça, Ancelotti voltou ao assunto e pediu mais concentração ao brasileiro. "Ele está recuperado da partida de domingo e nós conversamos sobre o que aconteceu naquele jogo. É um assunto que não precisamos mais falar. Desde o ano passado ele melhorou muito. Cada um tem o seu jeito de ser e o importante para ele é estar concentrado na partida e nada mais", disse o treinador do Real.

Ancelotti não deixou de reconhecer a grande fase vivida pelo atacante, praticamente certo na Copa do Mundo do Catar, no fim do ano. "Ele é um grande jogador, está mostrando todo o seu talento e qualidade. Não sou surdo nem mudo. Ouço o que é dito e isso não é um problema para nós ou para ele. Ele tem uma qualidade extraordinária e é normal que o rival tente pará-lo. Ele faz isso com respeito e há regras que tentam proteger todos os jogadores em campo."

Mais uma vez, Vinicius deve ser a principal referência do ataque madrilenho. Karim Benzema ainda não se recuperou de lesão e é desfalque certo nesta quarta. Rodrygo e Hazard devem compor o trio de ataque dos atuais campeões europeus.

Outra baixa será o zagueiro Éder Militão, ainda lesionado. O brasileiro foi desfalque no fim de semana e participou apenas de parte do treino desta terça. A zaga madrilenha deve ter novamente Alaba e Rüdiger.