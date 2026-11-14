Ancelotti é o pior e estreantes vão bem em derrota do Brasil para o Japão; veja notas

A seleção brasileira voltou a decepcionar e foi derrotada por 3 a 2 pelo Japão, neste sábado, em amistoso realizado no Estádio Nacional de Singapura. O Brasil levou dois gols em quatro minutos, antes mesmo dos 20 minutos, e contou com o brilho de Vini Jr. para buscar o empate no segundo tempo. Contudo, viu o adversário marcar no fim em um lance que gerou reclamação contra a arbitragem.

O trabalho consolidado de oito anos do técnico japonês Hajime Moriyasu contrastou com a apresentação da seleção brasileira, que ainda faz testes e busca encontrar uma ideia de jogo. Veja as notas do time brasileiro abaixo:

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Pedro Morisco: 5,5

Saiu bem do gol nas bolas cruzadas pelo alto e não teve culpa nos gols do Japão.

Wesley: 5,0

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Ficou preso à marcação e foi pouco acionado ao ataque. Atrás, bobeou ao não acompanhar Nakamura no segundo gol japonês. O Brasil poderia ter aproveitado a melhor sua presença em campo para jogadas de linha de fundo e tabelas com Estêvão.

Jair: 4,5

Acabou exposto no primeiro gol do Japão ao sair na cobertura após erro do companheiro Gabriel Magalhães e não conseguiu evitar o gol de Kubo.

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Gabriel Magalhães: 4,5

Erro crasso ao errar o bote no primeiro gol japonês e desmantelar a defesa brasileira no lance. Abaixo tecnicamente.

Carlos Augusto: 4,5

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Não demonstrou segurança, sofreu com o ataque do Japão pela esquerda e vacilou nos dois primeiros gols. Um pouco melhor no segundo tempo, mas sem brilho.

Andrey Santos: 5,5

Mais preso à marcação, levou vantagem nos duelos. Atuação discreta, mas sem comprometer.

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Bruno Guimarães: 6,0

Responsável pelas assistências dos dois gols de Vini Jr. Sem a bola, não foi tão bem na marcação e foi envolvido pelo time japonês no início do jogo. Cresceu com o time no segundo tempo.

André Luiz: 6,5

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Escalado às pressas no lugar de Rayan, fez boa estreia com a camisa da seleção. Apesar de parecer perdido no início, cresceu com o time e mostrou capacidade de progredir em velocidade com a bola no pé. Quase marcou o gol do empate ainda no primeiro tempo. Merece novas oportunidades.

Estêvão: 5,0

Com exceção de uma boa finalização no início da partida, ficou encaixotado e teve atuação apagada. A falta de ritmo no Chelsea parece ter atrapalhado.

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Raphinha: 4,5

Sumido a maior parte do jogo. Apareceu ao fim do primeiro tempo para reclamar de um possível pênalti. Acabou expulso após ser substituído por nova reclamação no terceiro gol japonês.

Vini Jr.: 7,0

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Começou mal, andando em campo nos dois gols do Japão. Sem fugir da responsabilidade, tirou dois belos gols da cartola e mostrou porque ainda é titular absoluto da seleção.

Jonathan Jesus: 6,0

Outro estreante na partida deste sábado. Mostrou naturalidade e foi bem na antecipação. Estreia correta.

Marlon Gomes: 6,0

Em sua primeira vez com a camisa da seleção, ajudou a pressionar a defesa adversária no momento em que o Brasil esteve melhor em campo. Bom jogo.

Alisson Santana: 6,5

Mais uma boa aposta de Ancelotti. Entrou na vaga de Estêvão e foi mais insinuante. Teve personalidade para buscar o drible e obrigou o Japão a recuar. Merece novas oportunidades.

Endrick: 5,5

Mostrou a entrega de sempre e acertou um chute no travessão. Assim como Estêvão, parece sem ritmo.

João Gomes: 5,5

Algumas boas recuperações de bola. Apesar de ter protagonizado o lance capital da partida, sofreu falta no terceiro gol japonês.

Vanderson: sem nota

Entrou no fim da partida.

Carlo Ancelotti: 4,0

Errou ao adotar uma estratégia de jogar com a linha de defesa alta sem ter o controle da posse de bola. O Brasil foi desorganizado sem a bola e não aproveitou a presença de Estêvão e Raphinha em campo, apelando quase sempre para as jogadas individuais de Vini Jr. A seleção ainda carece de uma identidade. De ponto positivo, o acerto ao lançar estreantes, mas chama atenção como o próprio Gabriel Bontempo, cara nova que foi bem nas partidas anteriores, sequer saiu do banco em um jogo difícil como o de hoje.