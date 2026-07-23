Ancelotti é cotado para dirigir a Itália e foi procurado antes de Guardiola, revela Maldini

O técnico Carlo Ancelotti foi procurado pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) antes de Pep Guardiola, segundo revelou Paolo Maldini, novo diretor de seleções da entidade. Em entrevista, o ex-jogador confirmou que o treinador da seleção brasileira esteve entre os primeiros nomes consultados para assumir o comando da Itália.

A declaração foi dada em meio à busca da federação por um novo técnico para a seleção italiana. Maldini afirmou que a intenção é definir o comandante o quanto antes, mas ponderou que a escolha pode depender da disponibilidade dos profissionais considerados prioritários pela direção.

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"Quando será anunciado o novo treinador? O ideal seria até o final desta semana, mas talvez também esperar pela pessoa que realmente queremos. O timing também é determinado pela oportunidade de contar com as figuras que desejamos", afirmou.

O dirigente também confirmou que a Federação Italiana iniciou as conversas por Ancelotti antes de procurar Guardiola. O ex-zagueiro, no entanto, evitou revelar detalhes sobre o andamento das negociações ou confirmar quais são os próximos passos da entidade.

"Não podemos dar notícias sobre o que está acontecendo. Vocês identificaram o que poderia ser um de nossos objetivos. Não podemos esconder que falamos também com Ancelotti antes de falar com Pep Guardiola. Nos pareceu justo começar por aqueles que considerávamos os melhores do mundo, mas é preciso verificar a disponibilidade geral", disse.

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Ancelotti tem contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o ano de 2030 e, por isso, uma eventual mudança para a Itália dependeria de uma negociação entre as partes. O treinador italiano assumiu a equipe nacional brasileira em 2025.

Já Guardiola deixou o Manchester City ao fim da temporada europeia e passou a ser apontado como uma das alternativas para a seleção italiana. O espanhol, porém, não é o único nome considerado pela federação, que avalia diferentes possibilidades para ocupar o cargo.

A Itália está sem treinador desde a saída de Gennaro Gattuso, que deixou a função após não conseguir classificar a seleção para mais uma Copa do Mundo. A federação busca agora definir o comandante responsável pela próxima etapa do projeto, com a próxima edição da Liga das Nações no calendário internacional.