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Ancelotti diz que trabalho na seleção não é 'suficiente' e rebate Romário: 'Fala muito'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Carlo Ancelotti esbanjou sinceridade na entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, 16, em Singapura. Na véspera do amistoso contra a seleção local, o último compromisso nesta Data Fifa, aproveitou para rebater as críticas de Romário, que pediu para o técnico "meter o pé" da seleção após a derrota para o Japão, por 3 a 2, no sábado.

"É a liberdade de expressão e, em um país democrático, todo mundo pode opinar. Romário deu opinião e é um direito de todos que podem falar mentiras, verdades ou bobagens. A verdade é que Romário fala muito e é um direito dele."

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O treinador italiano reconheceu que o desempenho do Brasil ainda está aquém da expectativa, mas ressaltou que o momento ainda é reservado para fazer testes e afirmou que está contente com o trabalho que está sendo construído à frente da seleção.

"É um novo trabalho, eu gosto muito do que estamos fazendo, mas a minha avaliação é de que não é suficiente. Tenho que fazer mais e vou fazer mais. Gosto de estar aqui, gosto de estar na seleção e tenho que melhorar. Tenho que fazer mais para a Seleção voltar a ser competitiva. É muito tempo sem ser competitivo. Eu gosto de estar aqui e quero fazer mais para que a seleção seja a mais competitiva do mundo", analisou o treinador.

Brasil e Singapura se enfrentam nesta terça-feira, às 7h (de Brasília), no Estádio Nacional. Trata-se do último jogo da seleção em 2026.

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