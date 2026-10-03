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Ancelotti diz que sai satisfeito de Data Fifa e projeta futuro do Brasil

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Carlo Ancelotti fez um balanço positivo da seleção brasileira após a Data Fifa de novembro. Para o técnico, o período serviu para ampliar as opções da equipe e dar oportunidades a jogadores que ainda não haviam sido testados. Em três amistosos, o Brasil empatou por 1 a 1 e venceu por 4 a 2 a Austrália, antes de golear a Índia por 4 a 0 neste sábado, 3, em Calcutá.

"Saímos deste período com a sensação de que os jogadores vão poder fazer melhor. Cada jogador tem sua característica e, no final, saímos satisfeitos. Não importa que nível de jogo vamos ganhar, o que importa para nós é fazer o melhor, tendo em conta toda a nossa condição e a sua pressão contínua", afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

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Ancelotti utilizou os 26 convocados e testou diferentes formações. Nove atletas chamados para esta Data Fifa ainda não haviam sido convocados anteriormente.

Contra a Índia, o técnico reconheceu que a seleção teve dificuldades para abrir o placar, mas destacou a mudança de cenário após o gol de Estêvão. "Tivemos dificuldades em abrir o gol, mas, no momento em que abrimos o placar com Estêvão, tivemos a oportunidade de controlar melhor o jogo", disse.

O italiano também elogiou alguns dos jogadores que ganharam espaço durante a Data Fifa. Jair, Bontempo, Breno Bidon, Arthur Dias e os goleiros foram citados pelo treinador, que ressaltou a importância de dar sequência aos jovens.

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Ancelotti, porém, apontou a falta de ritmo como um obstáculo para jogadores que têm poucos minutos em seus clubes. "Temos que dar-lhes oportunidade, porque se vê que os jogadores que têm mais dificuldade, jogadores que não têm minutos no clube, têm mais dificuldade para jogar um jogo competitivo, como pode ser o Estêvão e como pode ser o Endrick", afirmou.

Este foi o 20º jogo de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Até aqui, foram 12 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Ainda resta uma Data Fifa em 2026, entre 9 e 17 de novembro. No dia 14, o adversário será o Japão, rival do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo, em Singapura. Depois, a equipe de Ancelotti enfrenta o time da casa, no dia 17.

"Este foi um período interessante. Tenho uma ideia muito mais clara para a próxima convocação. Obviamente não vamos mudar muito, mas quero ver outros jovens que não estavam prontos nesta próxima Data Fifa", indicou o comandante.

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