Ancelotti diz que Casemiro quer deixar o Real; Manchester United tem interesse

O técnico Carlo Ancelotti confirmou nesta sexta-feira que Casemiro quer deixar o Real Madrid. O treinador afirmou que o volante brasileiro quer buscar um "novo desafio" um dia depois de o jornal britânico The Telegraph revelar uma proposta do Manchester United pelo jogador da seleção brasileira.

"Conversei com ele sobre este assunto nesta manhã. Ele quer provar um novo desafio e uma nova oportunidade. O clube entende por tudo o que ele fez por este time e pela pessoa que é. Temos que respeitá-lo. Agora há negociações e, neste momento, ele continua sendo jogador do Real Madrid. Mas ele tem vontade de sair. Se sair, teremos recursos para substituí-lo", disse o técnico.

O time de Manchester estaria disposto a desembolsar 50 milhões de libras (cerca de R$ 310 milhões) para contratar o jogador de 30 anos, que tem contrato com o Real até 2025. Casemiro tem uma trajetória vitoriosa pela equipe espanhola. Ao longo de nove anos, ganhou todos os títulos que podia, incluindo cinco troféus da Liga dos Campeões. Atualmente, é considerado peça-chave no meio-campo da equipe.

Apesar disso, o Real deve facilitar a sua transferência. "Não tentei convencê-lo (a ficar), apenas o ouvi porque converso com Casemiro sempre e ele tem nos ajudado muito. Escutando o seu desejo, não há maneira de voltar atrás. Se ele não ficar, o agradecimento a ele será grande por tudo que fez", comentou Ancelotti.

O treinador reforçou que o Real terá peças de reposição para o lugar do brasileiro. "Aurélien Tchouaméni foi contratado para esta posição e, no momento, é um dos melhores meio-campistas do mercado. Também temos o Kroos, que pode jogar nesta posição, como aconteceu em outros momentos aqui. E ainda tem o Camavinga", afirmou.

A contratação de um nome forte para o meio-campo do Manchester United é um pedido expresso do novo comandante da equipe, o holandês Erik ten Hag. Com o regresso do francês Paul Pogba para a Juventus, a diretoria do United tentou a contratação de Frenkie De Jong, do Barcelona, e Adrien Rabiot, também da Juventus, mas não chegaram a um acordo com os atletas em ambos os negócios.

O Manchester United passa por um momento ruim dentro das quatro linhas. Sem conseguir a classificação para a Liga dos Campeões, o time vive a iminente saída de Cristiano Ronaldo, que deseja jogar a competição. De quebra, a equipe perdeu as duas primeiras partidas no Campeonato Inglês.