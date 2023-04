Ancelotti diz que adoraria conhecer Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

(via Agência Estado)

Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid, respondeu sobre a seleção brasileira em mais uma coletiva de imprensa. Dessa vez, o italiano foi questionado em entrevista antes do jogo contra o Valladolid pelo Campeonato Espanhol no próximo domingo. Ancelotti afirmou que não conhece o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, mas que adoraria conversar e conhecer o brasileiro.

"Não conheço o presidente da Confederação Brasileira. Ele quer falar comigo, eu adoraria encontrar com ele", comentou o técnico do Real Madrid. "No momento, não me preocupa o cumprir o contrato com esse clube. Tudo está bastante claro, sigo aqui até que o Real Madrid me permita continuar aqui", afirmou o italiano.

"Estamos muito bem no clube, tenho muito carinho pelo presidente, pelos jogadores. O ambiente é muito tranquilo e teremos esses dois meses para buscar alguns títulos." Além disso, Ancelotti foi questionado sobre as opiniões dos jogadores sobre sua saída na próxima temporada para comandar o Brasil. "Cada um pode opinar como quiser, mas a realidade é que tenho um contrato e quero cumpri-lo, não por ser algo escrito, mas porque eu gostaria."

Após o amistoso entre Brasil e Marrocos, em que a seleção pentacampeã foi derrotada por 2 a 1, Ednaldo Rodrigues declarou que o atual comandante do Real Madrid é o preferido da CBF para assumir a seleção no ciclo de 2026. A contratação de Ancelotti para gerir a equipe de Madri é válida até junho de 2024.

O Real Madrid encara o Valladolid no domingo, 2, às 11h15, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. Os comandados de Carlo Ancelotti estão na segunda posição do torneio nacional com 56 pontos, atrás do Barcelona, que está isolado na liderança com 68.