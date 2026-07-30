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Ancelotti diz que Abel Ferreira é técnico que mais gosta de acompanhar no Brasileirão

Escrito por Fabio Tarnapolsky (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 15:48:00 Editado em 30.07.2026, 16:04:50
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Carlo Ancelotti é um fã do trabalho de Abel Ferreira no País, segundo ele mesmo. Em um jogo de perguntas e respostas, o comandante da seleção brasileira foi questionado sobre qual era o técnico que mais gosta de acompanhar no Brasileirão e o português foi sua opção.

Curiosamente, o técnico do Palmeiras foi um dos cogitados para assumir a amarelinha em vários momentos, que começaram na saída de Tite após a Copa do Mundo de 2022. Tudo nunca passou de especulação, no entanto, é a previsão é que ele siga em território nacional e sendo assistido pelo italiano.

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A preferência de Ancelotti foi revelada em uma entrevista à ESPN, em que ele falou sobre vários de seus gostos e referências, como em quem se inspira, com quem gostaria de ter trabalho, entre outros. Quando chegou no assunto "treinador", não titubeou.

"Abel Ferreira", respondeu o multicampeão, que nunca chegou a encontrar o colega de maneira mais midiática. Eles, porém, já tiveram uma interação indireta, nas últimas convocações das seleções que disputariam a Copa do Mundo.

ABEL FERREIRA JÁ CONTESTOU FALA DE ANCELOTTI SOBRE CONVOCADOS ÀS SELEÇÕES

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O Palmeiras não teve nenhum representante no Brasil, mas mandou sete a equipes sul-americanas; alguns deles, titulares, como Gustavo Gómez, Flaco López, Maurício, Piquerez e companhia. Ancelotti normalizou a situação e disse que a seleção era prioridade, mas Abel, à época do Brasileirão de 2025, discordou.

"Eu entendo, mas não me parece justo, nem correto, em uma altura dessas estarmos disputando títulos e ficando sem jogadores para as seleções fazerem amistosos. Isso não existe em lugar nenhum. Há muita coisa a fazer, a mudar, muitas decisões difíceis que precisam ser feitas", disse o português em coletiva de imprensa em que contestava o calendário.

Ancelotti já retornou ao Brasil e iniciou o ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2030, bem como os trabalhos com as categorias de base. Nesta quinta-feira, 30, o treinador italiano acompanhou a Copa do Brasil Sub-15 na Granja Comary. O próximo jogo da seleção principal será no fim de setembro, frente à Austrália.

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