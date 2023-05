Ancelotti diz não saber sobre 'data limite' da CBF para esperá-lo: 'É uma bobagem'

(via Agência Estado)

O técnico Carlo Ancelotti começou a se mostrar incomodado com as perguntas sobre um possível acerto entre ele e a seleção brasileira em um futuro próximo. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o treinador, que está focado na disputa das semifinais da Liga dos Campeões com o Real Madrid, respondeu de forma objetiva, mas sorrindo, quando questionado mais uma vez sobre o assunto. Dessa vez, a pauta foi o prazo estabelecida pela CBF para esperá-lo.

"Já disse que não falo do meu futuro. Mas, respondo que a data limite é uma bobagem. Mas não falo do meu futuro. Não há data limite porque não falei com ninguém. Novamente, não falo do meu futuro", afirmou o treinador, que indicou não ter recebido nenhum convite da CBF, ao ser questionado sobre o tema.

Na semana passada, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que iria procurar Carlo Ancelotti e pretendia ter uma "situação mais clara" sobre o novo técnico da seleção brasileira até o dia 25 de maio, quando acontecerá a próxima convocação.

O italiano tem contrato com o Real Madrid até 2024 e não deve falar sobre o assunto até o término da temporada, como deixou claro muitas vezes em coletivas. As semifinais diante do Manchester City serão realizadas nos dias 9 e 17 de maio. A final do torneio será no dia 10 de junho.

A CBF não descartou rever a decisão e adiar a data limite, mas o presidente Ednaldo Rodrigues garantiu que tem trabalhado também com um plano B. "Tenho sempre um plano B, mas não é a escolha do presidente. A partir do momento que a gente tem um compromisso com toda a sociedade brasileira, a gente tem que ouvir também os clamores tanto de vocês da imprensa, quanto da sociedade. Isso também nos norteia. Portanto, esse plano B eu só quero colocar em prática a partir do momento que o plano A não dê certo", disse Ednaldo Rodrigues, na terça-feira passada.