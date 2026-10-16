Ancelotti define data de convocação da Seleção Brasileira para últimos amistosos de 2026
Partidas contra Japão e Singapura ocorrem em novembro
O técnico Carlo Ancelotti anunciará no dia 29 de outubro a última lista de convocados da Seleção Brasileira para a temporada de 2026. A divulgação está programada para as 15h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, e definirá o grupo que disputará os dois últimos amistosos do ano no continente asiático.
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Os confrontos que encerram o calendário da equipe nacional serão realizados em Singapura no mês de novembro. O primeiro desafio da Seleção será contra o Japão, no dia 14, às 7h15. Três dias depois, em 17 de novembro, o Brasil volta a campo para enfrentar a equipe anfitriã de Singapura, com a partida marcada para as 7h.
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A nova convocação ocorre na esteira de uma sequência positiva registrada na última Data Fifa, realizada entre o final de setembro e o início de outubro. Nos primeiros compromissos pós-Copa do Mundo, a Seleção Brasileira disputou três amistosos, acumulando um empate por 1 a 1 e uma vitória por 4 a 2 contra a Austrália, além de uma expressiva goleada por 4 a 0 sobre a Índia.