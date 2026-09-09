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Ancelotti convoca seleção com Pedro, 3 do Corinthians e meia do Santos; veja a lista completa

Escrito por Ricardo Magatti (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O técnico Carlo Ancelotti fez nesta quarta-feira, 9, a primeira convocação da seleção brasileira após o fracasso na Copa do Mundo. A lista apresenta jovens e alguns atletas que nunca vestiram a camisa do Brasil, promovendo a renovação que o treinador avisara que faria. Os 26 escolhidos terão oportunidade de mostrar serviço contra Austrália e Índia, nos amistosos da Super Data Fifa de 16 dias.

Ancelotti decidiu começar a renovar o elenco com dez atletas que atuam no futebol brasileiro, entre eles três do Corinthians: o goleiro Hugo Souza, o lateral-direito Matheuzinho e o meio-campista Breno Bidon. Gabriel Bontempo, do Santos, também foi lembrado.

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"Estamos olhando todos campeonatos e jogadores brasileiros. Os jogadores do Brasileirão estão em condições físicas melhores porque a liga está mais adiantada em relação a outras ligas", justificou o italiano. "Não é que priorizamos que estão no Brasil. Miramos mudar e preparar uma nova geração de jogadores para seleção".

O grupo tem sete atletas que vão vestir pela primeira vez a camisa da seleção brasileira. Os goleiros Otávio (Cruzeiro) e Pedro Morisco (Coritiba), os zagueiros Arthur Dias (Athletico-PR) e Jair (Nottingham Forest), e o lateral Mauro Jr (PSV), além dos já mencionados Breno Bidon e Gabriel Bontempo.

São nove os jogadores remanescentes da última Copa do Mundo: Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Endrick (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid)

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"Não há porta fechada. A porta está aberta para todos, mas agora prefiro acompanhar os jovens", argumentou o treinador, reforçando a necessidade de acelerar a renovação do grupo.

"Isso não significa que outros jogadores não serão chamados no futuro. Priorizamos os jovens nos amistosos, mas pode ser que, quando chegar a competição, haverá jogadores que não estão nesta lista e podem aparecer", acrescentou.

A renovação, por enquanto, foi mais profunda no gol, com goleiros que não jogaram o último Mundial, dois deles jovens, casos de Otávio, jogador de 20 anos do Cruzeiro, e Pedro Morisco, de 22, do Coritiba. O outro arqueiro chamado foi o corintiano Hugo Souza, que fez parte do último ciclo, mas não disputou a Copa.

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O lateral Mauro Júnior, que nunca atuou profissionalmente no Brasil, talvez tenha sido o nome mais surpreendente na lista. O jogador de 27 anos foi revelado pelo Desportivo Brasil e defende o PSV, da Holanda, há quase uma década.

No meio, Bidon e Bontempo são as únicas caras novas. Mas Ancelotti lembrou de Douglas Luiz e Andrey Santos, atletas que integraram parte do ciclo anterior.

Preterido por Neymar na Copa do Mundo, João Pedro, destaque do Chelsea, volta a ganhar uma chance com Ancelotti, assim como seu companheiro de time Estêvão, que perdeu a competição na América do Norte devido a uma lesão.

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Nas últimas semanas, Ancelotti e os integrantes da sua comissão técnica assistiram de perto a partidas do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, além de jogos das ligas europeias.

Os primeiros amistosos do novo ciclo oferecem ao treinador espaço para experimentar, já que os rivais são frágeis. O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes, em 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane, respectivamente, e depois jogará contra a Índia, em 3 de outubro, em Calcutá.

São partidas sem peso competitivo, justamente em um período no qual Ancelotti poderá testar jogadores e alternativas táticas.

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Os jogos ocorrem na estreia da Super Data-Fifa, período de 16 dias, em vez dos tradicionais nove, para amistosos e treinos das seleções.

OS 26 JOGADORES CONVOCADOS POR CARLO ANCELOTTI

Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Otávio (Cruzeiro), Pedro Morisco (Coritiba)

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Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Mauro Jr (PSV), Matheuzinho (Corinthians), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma)

Meias: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos)

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vini Jr (Real Madrid).

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