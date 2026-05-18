Ancelotti convoca Neymar para a Copa do Mundo; veja a lista dos 26 nomes da seleção brasileira

O mistério acabou. Neymar vai para a Copa do Mundo de 2026. A lista dos 26 convocados para a seleção brasileira foi divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira, em cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio.

O atacante do Santos foi incluído na nominata mesmo sem ter figurado em nenhuma das cinco convocações do italiano até então. Será a volta de Neymar à seleção após pouco mais de dois anos. A última atuação foi em outubro de 2023, quando sofreu a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

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OS 26 CONVOCADOS PELA SELEÇÃO BRASILEIRA PARA A COPA DO MUNDO 2026:

GOLEIROS

Alisson (Liverpool)

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Ederson (Fenerbahce)

Weverton (Grêmio)

DEFENSORES

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Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

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Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

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Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

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MEIAS

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

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Danilo Santos (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

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ATACANTES

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

"Foi muito difícil escolher esses 26 jogadores. A concorrência neste País é muito alta", disse Ancelotti ainda antes de anunciar a lista. "Sei perfeitamente que alguns jogadores que estiveram conosco não estarão contentes com a lista. Sinto muito por isso. Quero dizer que fizeram um trabalho e um esforço fantásticos para estar na lista", afirmou.

"Não é a lista perfeita, estou certo disso. Mas não vai ganhar a Copa do Mundo, a equipe perfeita. Não existe. Pode ganhar a equipe mais resiliente", disse.

A preparação para a Copa do Mundo começa a partir do dia 27 de maio, com a chegada dos primeiros jogadores à Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Aqueles que vão disputar a final da Champions League, no dia 30, ou a última rodada de Sul-Americana e Libertadores podem chegar após os compromissos com seus clubes.

No dia 31, o Brasil joga o último amistoso antes de viajar aos Estados Unidos, contra o Panamá, no Maracanã. A viagem para a América do Norte será em 1º de junho. Já em solo norte-americano, haverá um novo teste, contra o Egito, no Estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, no dia 6 de junho.

O Brasil integra o Grupo C da Copa do Mundo. A estreia será contra a seleção do Marrocos, em East Rutherford (Nova Jersey), dia 13 de junho, às 19h (de Brasília). Na segunda rodada, o adversário será o Haiti, dia 19 de junho, às 21h30, na Filadélfia. A seleção fecha a primeira fase diante da Escócia, dia 24 de junho, às 19h, em Miami.