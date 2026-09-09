Ancelotti convoca jogadores para amistosos contra Austrália e Índia; Veja a lista

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta quarta-feira (9) a lista de convocados para os amistosos contra a Austrália e a Índia, marcados para o final de setembro e início de outubro. A primeira convocação da equipe após a disputa da Copa do Mundo de 2026 trouxe como principais novidades para o futebol paranaense a presença do goleiro Pedro Morisco, do Coritiba, e do zagueiro Arthur Dias, do Athletico Paranaense. Ambos foram chamados pela primeira vez para defender a seleção principal.

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A inclusão dos dois atletas da dupla Atletiba faz parte de um processo de renovação promovido pela comissão técnica, que incluiu oito estreantes entre os vinte e seis atletas selecionados. Durante o anúncio, Ancelotti destacou que a lista busca um equilíbrio entre jogadores experientes que disputaram o último mundial, atletas em bom momento no Campeonato Brasileiro e jovens promissores visando o ciclo do próximo mundial e da Copa América.

Aos 19 anos, o zagueiro rubro-negro Arthur Dias se consolidou como titular do Athletico em 2026 e já soma 48 partidas pela equipe profissional, além de ter no currículo o título do Sul-Americano Sub-20 em 2025. Já o goleiro alviverde Pedro Morisco, de 22 anos, assumiu a titularidade do Coritiba no fim de 2023 e contabiliza mais de cem jogos pelo clube, tendo sido peça fundamental na campanha de acesso na temporada passada.

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O grupo brasileiro realizará três amistosos em sequência no continente oceânico e asiático. Os dois primeiros compromissos serão diante da seleção australiana, nos dias 25 e 29 de setembro, nas cidades de Townsville e Brisbane. Em seguida, a delegação viaja para Calcutá, onde enfrentará a Índia no dia 3 de outubro. Além da dupla paranaense, a lista de goleiros conta com Hugo Souza e Otávio, enquanto a defesa ainda inclui nomes como Marquinhos, Gabriel Magalhães e Vitor Reis. O meio-campo e o ataque reúnem atletas que atuam no futebol europeu e nacional, como Bruno Guimarães, Endrick, Estêvão, Raphinha e Vini Jr.

Lista completa

GOLEIROS

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Hugo Souza – Corinthians

Pedro Morisco – Coritiba

Otávio – Cruzeiro

DEFENSORES

Arthur Dias – Athletico Paranaense

Douglas Santos – Zenit

Gabriel Magalhães – Arsenal

Jair – Nottingham Forest

Marquinhos – PSG

Matheuzinho – Corinthians

Mauro Júnior – PSV

Vitor Reis – Manchester City

Wesley – Roma

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos – Manchester United

Breno Bidon – Corinthians

Bruno Guimarães – Arsenal

Danilo – Botafogo

Douglas Luiz – Juventus

Gabriel Bontempo – Santos

ATACANTES

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