Ancelotti convoca jogadores para amistosos contra Austrália e Índia; Veja a lista
Esta é a primeira vez que Pedro Morisco e Arthur Dias são chamados para a equipe principal
O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta quarta-feira (9) a lista de convocados para os amistosos contra a Austrália e a Índia, marcados para o final de setembro e início de outubro. A primeira convocação da equipe após a disputa da Copa do Mundo de 2026 trouxe como principais novidades para o futebol paranaense a presença do goleiro Pedro Morisco, do Coritiba, e do zagueiro Arthur Dias, do Athletico Paranaense. Ambos foram chamados pela primeira vez para defender a seleção principal.
- LEIA MAIS: Brasil estreia com vitória sobre a Venezuela no Sul-Americano de vôlei
A inclusão dos dois atletas da dupla Atletiba faz parte de um processo de renovação promovido pela comissão técnica, que incluiu oito estreantes entre os vinte e seis atletas selecionados. Durante o anúncio, Ancelotti destacou que a lista busca um equilíbrio entre jogadores experientes que disputaram o último mundial, atletas em bom momento no Campeonato Brasileiro e jovens promissores visando o ciclo do próximo mundial e da Copa América.
Aos 19 anos, o zagueiro rubro-negro Arthur Dias se consolidou como titular do Athletico em 2026 e já soma 48 partidas pela equipe profissional, além de ter no currículo o título do Sul-Americano Sub-20 em 2025. Já o goleiro alviverde Pedro Morisco, de 22 anos, assumiu a titularidade do Coritiba no fim de 2023 e contabiliza mais de cem jogos pelo clube, tendo sido peça fundamental na campanha de acesso na temporada passada.
📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN
O grupo brasileiro realizará três amistosos em sequência no continente oceânico e asiático. Os dois primeiros compromissos serão diante da seleção australiana, nos dias 25 e 29 de setembro, nas cidades de Townsville e Brisbane. Em seguida, a delegação viaja para Calcutá, onde enfrentará a Índia no dia 3 de outubro. Além da dupla paranaense, a lista de goleiros conta com Hugo Souza e Otávio, enquanto a defesa ainda inclui nomes como Marquinhos, Gabriel Magalhães e Vitor Reis. O meio-campo e o ataque reúnem atletas que atuam no futebol europeu e nacional, como Bruno Guimarães, Endrick, Estêvão, Raphinha e Vini Jr.
Lista completa
GOLEIROS
- Hugo Souza – Corinthians
- Pedro Morisco – Coritiba
- Otávio – Cruzeiro
DEFENSORES
- Arthur Dias – Athletico Paranaense
- Douglas Santos – Zenit
- Gabriel Magalhães – Arsenal
- Jair – Nottingham Forest
- Marquinhos – PSG
- Matheuzinho – Corinthians
- Mauro Júnior – PSV
- Vitor Reis – Manchester City
- Wesley – Roma
MEIO-CAMPISTAS
- Andrey Santos – Manchester United
- Breno Bidon – Corinthians
- Bruno Guimarães – Arsenal
- Danilo – Botafogo
- Douglas Luiz – Juventus
- Gabriel Bontempo – Santos
ATACANTES
- Endrick – Real Madrid
- Estêvão – Chelsea
- João Pedro – Chelsea
- Pedro – Flamengo
- Raphinha – Barcelona
- Rayan – Bournemouth
- Samuel Lino – Flamengo
- Vini Jr – Real Madrid