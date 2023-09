Ancelotti confirma que Vinicius Júnior será titular no Real em jogo contra líder do Espanhol

Após um mês afastado dos gramados, Vinicius Júnior voltará a ser titular do Real Madrid neste sábado. Foi o que garantiu o técnico Carlo Ancelotti, na véspera da partida com o Girona, surpreendente líder do Campeonato Espanhol. O atacante brasileiro voltou a jogar na quarta, mas esteve em campo por alguns minutos.

"Vinicius está bem e vai jogar desde o início da partida. Vamos ver quantos minutos poderá aguentar. Acredito que poderá jogar os 90 minutos. Ele está muito bem, totalmente recuperado e vai nos ajudar", declarou o treinador.

O atacante havia sofrido uma lesão no músculo bíceps femoral direito, na terceira rodada do Espanhol, no fim de agosto. Por isso, foi cortado dos dois primeiros jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Na quarta, o jogador fez apresentação discreta ao longo dos 30 minutos em que esteve em campo.

Neste período, as câmeras da partida flagraram Ancelotti demonstrando certo incômodo com a postura do brasileiro em campo. Nesta sexta, ele explicou sua reação: "Disse para ele se cuidar, porque não queríamos arriscar, apesar de ele querer jogar no seu máximo. Disse apenas para ele se controlar um pouco", comentou o treinador do Real.

Ancelotti também comentou sobre os poucos gols marcados por Rodrygo na atual temporada europeia. O ex-santista anotou apenas um gol em oito partidas até agora. "O problema do Rodrygo é que ele não vem marcando os gols que todo mundo esperava. Mas sua contribuição é boa. É o único jogador que atuou em todas as partidas. E pode ser que um pouco de descanso lhe ajude", disse o treinador, referindo-se ao brasileiro, responsável por uma das assistências da vitória do Real sobre o Las Palmas por 2 a 0.

O técnico, contudo, não confirmou se vai poupar Rodrygo no sábado, diante do Girona, fora de casa. Após enfrentar o atual líder do Espanhol, o Real vai visitar o Napoli, na terça-feira que vem, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.