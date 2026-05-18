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Ancelotti anuncia nesta segunda (18) os convocados da seleção brasileira para a Copa

Evento no Museu do Amanhã revelará os escolhidos pelo técnico italiano; grupo se apresenta na Granja Comary no dia 27

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 07:28:43 Editado em 18.05.2026, 07:40:54
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Ancelotti anuncia nesta segunda (18) os convocados da seleção brasileira para a Copa
Autor Carlo Ancelotti anunciará nesta segunda a lista dos 26 jogadores que defenderão Brasil na Copa - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (18), às 17h, a lista dos 26 jogadores convocados para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. O evento será realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela Globo, sportv e ge.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (18) em Apucarana e região

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) preparou uma solenidade especial para a ocasião, que contará com a presença de ex-jogadores, dirigentes e patrocinadores, com o objetivo de celebrar a história e unir o passado e o presente da equipe pentacampeã.

Os eleitos pelo treinador sairão de uma pré-lista de 55 atletas enviada à Fifa na semana passada. A relação preliminar conta com o atacante Neymar, mas tem como baixa confirmada o jovem Estêvão, que ficou de fora por conta de uma lesão.

Após o anúncio oficial, o calendário da Seleção já está definido. Os convocados se apresentam na próxima quarta-feira, dia 27, na Granja Comary, em Teresópolis, onde darão início à preparação para o Mundial.

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O último compromisso em território nacional será um amistoso de despedida contra o Panamá, marcado para o dia 31, no Maracanã.

No dia 1º de junho, a delegação embarca para os Estados Unidos, onde fará um teste final contra o Egito, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, no dia 6. A estreia do Brasil na Copa do Mundo acontece no dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey.

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