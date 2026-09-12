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Ana Sátila conquista medalha de ouro na Copa do Mundo de canoagem slalom

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A brasileira Ana Sátila conquistou o ouro no C1 (canoa individual) na etapa final da Copa do Mundo de canoagem slalom. A prova foi realizada na manhã deste sábado (12), no canal de La Seu dUrgell, na Espanha. Ela fechou a descida com 103s85, ficando à frente da espanhola Miren Lazkano e da tcheca Tereza Kneblova.

Essa competição é uma das mais importantes do calendário da modalidade e garante pontos para o ranking dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, que serão realizados em 2028. Vale lembrar que, no Mundial de Oklahoma, nos Estados Unidos, realizado em julho, a brasileira não conseguiu a classificação para as finais.

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Durante a classificatória deste sábado, a brasileira ficou apenas com a 21ª colocação e garantiu a vaga na semifinal com 108s85. Sua irmã, Omira Estácia, foi outra que também conseguiu avançar, com a 28ª posição, fechando com 112s51.

Na semifinal, a mineira de 30 anos fez a terceira melhor descida, com 102s28, e passou mesmo com um toque em porta. Por outro lado, a caçula Omira foi eliminada com a 18ª posição, com 107s52.

Já na grande decisão, Ana novamente tocou em uma porta, mas conseguiu se estabilizar e desceu sem maiores dificuldades, para garantir a medalha de ouro. Após a vitória, a mineira comentou sobre a competição e comemorou o resultado.

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"Foi um dia muito longo. Eu entreguei o meu máximo na água ontem e já foi um dia desafiador, com três descidas, que a gente não estava muito acostumada. Mas dei o meu máximo na final e terminei em 5º ontem".

"Hoje, quando acordei e vim para o canal, eu estava muito decidida em entregar meu melhor novamente e eu confiava que essa medalha chegaria. Fiquei sim um pouco surpresa porque não fiz a descida da maneira como gostaria".

A mineira conquistou sua primeira medalha nesta temporada da Copa do Mundo. O último pódio de Ana Sátila foi em setembro do ano passado, quando conquistou a prata no C1, da etapa de Augsburg, na Alemanha.

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Além do C1, a competidora disputou na categoria K1 (caiaque individual) na sexta-feira e ficou com a 5ª colocação. Neste domingo (13), Ana Sátila encerra a participação na Espanha com o caiaque cross, às 8h30.

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Ana Sátila Canoagem los angeles OLIMPÍADA
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