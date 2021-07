Ana Patrícia e Rebecca perdem a 1ª no vôlei de praia em Tóquio

Da Redação

A dupla formada por Ana Patrícia e Rebecca sofreu a primeira derrota no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na madrugada desta quarta-feira, pelo horário de Brasília. As brasileiras foram superadas pelas letãs Graudina e Kravcenoka por 2 sets a 1, com parciais de 21/15, 12/21 e 15/12.

continua após publicidade .

Candidatas à medalha, Ana Patrícia e Rebecca ocupam a 10ª posição do ranking da federação internacional e seguem com chances de subir ao pódio porque venceram na estreia as quenianas Makokha e Khadambi. Assim, o Grupo D segue embolado. Na terceira e última rodada desta fase de grupos, as brasileiras vão enfrentar as americanas Claes e Sponcil na sexta-feira, às 21h, de Brasília.

"Claro que essa não era a expectativa que tínhamos, mas serve de aprendizado. Não conseguimos impor o ritmo que gostaríamos, o time da Letônia jogou melhor, errou pouco, e conseguiu fazer o básico para conseguir a vitória. Nós tentamos fazer algumas coisas que não deram certo hoje", comentou Rebecca.

continua após publicidade .

A jogadora projetou foco para reagir na próxima partida. "Não temos tempo para lamentar aqui na Olimpíada. Agora temos que erguer a cabeça e estudar o outro time, que é Estados Unidos, que vai ser muito difícil. Já ganhamos e já perdemos desse time e temos que estudar e ir para cima", declarou.

No Grupo C, Ágatha e Duda, outra dupla que representa o Brasil em Tóquio, também somam uma vitória e uma derrota. No masculino, Alison e Álvaro Filho têm um triunfo e um revés. Já

Evandro e Bruno Schmidt venceram as duas partidas já disputadas.

Tanto no masculino quanto no feminino os participantes do vôlei de praia são divididos em seis grupos de quatro duplas cada. As duas melhores parcerias de cada chave e dos dois melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final. As outras duas duplas que ficarem em terceiro lugar vão disputar uma repescagem.