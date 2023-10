Ana Patrícia e Duda perdem na final e ficam com o vice no Mundial de vôlei de praia

As brasileiras Ana Patrícia e Duda não conseguiram sustentar o favoritismo na final do Mundial de vôlei de praia, neste domingo, e ficaram com o vice-campeonato, em Tlaxcala, no México. Atuais campeãs mundiais e líderes do ranking da federação internacional, as jogadoras do Brasil foram derrotadas pelas americanas Cheng e Hughes por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 24/22.

Ana Patrícia e Duda exibiam campanha invicta no Mundial até a disputa da decisão. Não haviam perdido um set sequer até então. E tinham pela frente a dupla número três do mundo, que eliminou na semifinal a parceria número dois do ranking. Com o triunfo na final, as americanas asseguraram a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

A partida começou com ritmo forte das americanas. Elas abriram 4/0 e chegaram a exibir cinco pontos de vantagem (6/1). As brasileiras reagiram e encostaram no placar: 10/8 e 11/10. Mas a dupla rival voltou a crescer em quadra, praticamente sem cometer erros, e voltaram a ampliar a distância no marcador, encaminhando o primeiro set.

O segundo foi mais equilibrado, com uma disputa ponto a ponto. Mas o time brasileiro continuava exibindo fragilidades, principalmente nos confrontos na rede. As americanas abriram vantagem, mas as brasileiras empataram em 9/9. Chegaram a virar para 10/9. Porém, não conseguiram sustentar a vantagem.

A reta final da parcial foi emocionante, com chances para ambas as duplas ampliarem vantagens no placar. As brasileiras desperdiçaram dois set points. Já as americanas foram mais eficientes quando tiveram a oportunidade de fechar e sacramentaram o título mundial e a vaga na Olimpíada de Paris-2024.

MASCULINO

Na outra chave da competição, o título ficou com os checos Perusic e Schweiner, que venceram na final os suecos Ahman e Hellvig por 2 sets a 1, com parciais de 21/15, 17/21 e 15/13. Os jogadores da República Checa sofreram apenas uma derrota ao longo de toda a campanha no México, na fase de grupos, justamente para os brasileiros Evandro e Arthur.