Ana Machado é prata e leva 1ª medalha individual do tiro com arco brasileiro em Pan-Americanos

O Brasil conquistou, neste domingo, a primeira medalha individual feminina em Jogos Pan-Americanos. Foi no arco recurvo com Ana Machado, que ficou coma medalha de prata, em Santiago, ao ser superada na final pela mexicana Alejandra Valência, quarta do mundo, por 7 a 1

Para chegar à disputa do ouro, Ana Machado venceu na semifinal a norte-americana Casey Kaufhold, segunda do ranking mundial, por 6 a 4.

Antes da final no individual, Ana Machado, ao lado de Marcus D'Almeida, conquistou outra medalha de prata nas duplas mistas do arco recurvo, após derrota para os Estados Unidos por 6 a 2.

No caratê, Bárbara Rodrigues somou três vitórias e um empate na fase de grupos e garantiu uma medalha, ao passar para a semifinal.

Na patinação de velocidade, Guilherme Abel Rocha ficou em segundo na sua semifinal e vai disputar medalha. São quatro finalistas e três lugares no pódio.