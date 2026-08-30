América-MG bate jovem Ponte Preta em duelo de desesperados na Série B

No duelo de desesperados da 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, venceu o time mais experiente. Na Arena Independência, diante de um "catadão" da Ponte Preta, o América-MG fez o dever de casa ao superar os paulistas por 2 a 0, mantendo viva a esperança da permanência.

Com o resultado, além de quebrar uma sequência de quatro derrotas consecutivas, o time mineiro alcançou sua terceira vitória na Série B, foi a 14 pontos e segue na vice-lanterna. Em contrapartida, a Ponte Preta chegou a 19 jogos sem vitória no torneio e igualou o ABC de 2015 com o maior jejum da Série B na era dos pontos corridos.

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Assim como na última rodada, as equipes terão aproximadamente uma semana de preparação, de olho na 26ª rodada da Série B. O América-MG volta a campo apenas na sexta-feira (4), quando a partir das 21h30, visita o CRB, no Rei Pelé. Já no domingo (6), é a vez da Ponte Preta voltar ao Moisés Lucarelli para enfrentar o São Bernardo, às 18h30.

Diante de um apanhado de jovens e a necessidade de vitória para seguir sonhando com a permanência, o América-MG se lançou ao ataque e criou um cenário de verdadeiro ataque contra defesa em BH. Entretanto, quem se sobressaiu foi Vinícius Ferrari.

Aos três, o goleiro da Ponte Preta parou Barreto. Aos 14, foi a vez de operar um milagre em chute de Willian Bigode, antes de parar Paulo Victor em outras duas oportunidades. O time paulista, por sua vez, criou uma grande chance aos 18, com Damião, que chapelou o zagueiro, mas parou em Bruno.

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Desde então, o América seguiu dominando as ações ofensivas, mas sem encontrar objetividade. Do outro lado, a Ponte Preta conseguiu balançar as redes com Julio Rodrigues após chute de Miguel que bateu na trave. Porém, antes, a bola pegou na mão de Matheus Souza e o gol foi anulado.

Na volta para o segundo tempo, entretanto, a pressão mineira surtiu efeito. Logo no primeiro minuto, Willian Bigode recebeu cruzamento na segunda área, e de cabeça, venceu Vinícius, abrindo o marcador, que foi ampliado pouco depois, aos 13, quando Rodrigo Piñeiro, uma das mudanças do intervalo, conduziu desde o meio-campo, mandou de fora da área e anotou um golaço.

O placar quase ficou ainda mais elástico aos 24, quando Bigode fez linda jogada, mas parou na defesa adversária. Já aos 32, Ostchega mandou de cabeça, Diego Leão tentou cortar, mandou contra a própria meta e Vinícius fez mais uma defesa em cima da linha.

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Nos minutos finais, o América seguiu ao ataque e pressionando a Ponte Preta em busca de mais gols. Entretanto, a defesa paulista se fechou completamente na área e não deu muitas chances ao time da casa, que deixou o gramado com 2 a 0 no marcador.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 0 PONTE PRETA

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AMÉRICA-MG - Bruno Brígido; Alex Silva, Rafa Barcelos, Ricardo Silva e Ostchega; Otávio (Elizari), Barreto (Jorge Jiménez) e Julio César (Ítalo Charbaje); Paulo Victor (Marcelo Maçola), Willian Bigode e Guilherme Parede (Rodrigo Piñeiro). Técnico: Douglas Leite (interino).

PONTE PRETA - Vinícius Ferrari; Júlio (Gabriel Cicala), Diego Leão, Gustavo Almeida e Matheus Souza; Gustavo Telles, Juan Rodrigues e Ryan Andrade (Thevyn); Nicolas Araújo (Caio Vinícius), Damião e Miguel (Caca). Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Willian Bigode, a um, e Rodrigo Piñeiro, aos 13 minutos do segundo tempo.

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CARTÃO AMARELO - Gabriel Cicala.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

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LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).