América-MG abre vantagem, mas Cuiabá busca o empate na Arena Pantanal

Cuiabá e América-MG protagonizaram o primeiro tempo intenso na noite desta sexta-feira, na Arena Pantanal, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Precisando vencer, o time mineiro chegou a abrir 2 a 0 de vantagem, mas não conseguiu segurar a reação do clube da casa, que empatou no final do primeiro tempo.

Com o resultado, o Cuiabá chegou aos 29 pontos e ficou na 10ª colocação na tabela, completando seis jogos sem vitória. Vivendo um drama, o América-MG soma 17 pontos e está no 19ª lugar, melhor apenas que o lanterna Coritiba, com 14.

O primeiro tempo teve um ritmo eletrizante. Eficiente no campo de ataque, o América-MG começou mandando no jogo e provocando perigo ao gol adversário. Por isso, conseguiu colocar 2 a 0 de vantagem, com Rodriguinho, aos 11, e Felipe Azevedo, aos 31. Com um interesse claro em explorar jogadas de contra-ataque, o clube mineiro praticamente encaminhava a vitória, mas foi surpreendido pela reação do Cuiabá.

Na reta final da primeira etapa, Deyverson foi esperto, ganhou do zagueiro do América-MG e foi derrubado na área. Na cobrança, ele venceu o goleiro e diminuiu a desvantagem cuiabana, aos 35. Logo em seguida, Wellington Silva aproveitou erro da defesa dentro da área e deixou tudo igual, aos 40, para o delírio da torcida presente na arena. O jogo foi para o intervalo com um empate justo.

Depois da reação, o Cuiabá começou o segundo tempo querendo a virada. Logo no início, Denilson tabelou com Raniele e chutou forte, mas a bola subiu demais. Logo depois, Ceppelini fez Matheus Cavichioli evitar o terceiro gol do time da casa com um milagre, mandando a bola para escanteio. Raniele também teve a oportunidade de se colocar em vantagem, mas acabou errando finalização de cabeça.

O drama do América-MG piorou quando o zagueiro Danilo Avelar foi expulso. Com um a menos, Cavichioli precisou fechar o gol para evitar mais um de Deyverson. Apesar da pressão, o Cuiabá não conseguiu marcar o gol da vitória.

O Cuiabá entra em campo novamente no sábado (dia 23), às 21h, para enfrentar o Atlético-MG. O jogo vai acontecer na Arena MRV, m Belo Horizonte (MG). Jogando em casa, o América-MG recebe o Red Bull Bragantino, na terça-feira, às 21h30, no Independência.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 X 2 AMÉRICA-MG

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto (Ceppelini), Raniele (Isidro Pitta) e Fernando Sobral (Denilson); Wellington Silva (Jonathan Cafu), Deyverson e Clayson (Derik Lacerda). Técnico: António Oliveira.

AMERICA-MG - Matheus Cavichioli; Ricardo Silva, Iago Maidana, Danilo Avelar e Matheus Henrique (Daniel Borges); Breno (Rodrigo Varanda), Juninho, Emmanuel Martínez (Cazares) e Rodriguinho; Felipe Azevedo (Éder) e Mastriani (Alê). Técnico: Fabián Bustos.

GOLS - Rodriguinho aos 11 e Felipe Azevedo aos 32 minutos do primeiro tempo (AME); Deyverson, pênalti, aos 35 e Wellington Silva aos 40 minutos do primeiro tempo

CARTÕES AMARELOS - Filipe Augusto e António Oliveira(CUI); Danilo Avelar, Rodriguinho e Felipe Azevedo e Rodrigo Varanda (AME)

CARTÃO VERMELHO - Danilo Avelar (AME).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 140.440,00.

PÚBLICO - 8.509 total.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).