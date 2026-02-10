América do México anuncia a contratação de Lima, do Fluminense, para parceria com Raphael Veiga

O técnico André Jardine já conquistou seis taças no comando do América do México e espera manter o reinado no país, onde é idolatrado pela torcida. De olho na manutenção do prestígio, o comandante pediu a chegada de atletas brasileiros e, depois de Raphael Veiga, do Palmeiras, agora viu a equipe acertar com Lima, do Fluminense.

O segundo volante foi contratado por empréstimo de uma temporada, com opção de compra. "Com ritmo brasileiro, Vinícius (Lima) agora é um azulcrema. Lima é águia", oficializou o clube mexicano nas redes sociais.

Lima deixa o Fluminense após 168 jogos, com 16 gols e os títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Carioca de 2023, além da Recopa sul-americana de 2024. Mas, sem jamais sem se firmar entre os titulares nas Laranjeiras.

"O Fluminense FC concluiu nesta terça-feira a transferência do meio-campista Lima para o América, do México, por empréstimo de uma temporada com opção de compra. Desejamos muito sucesso nas temporada e estaremos sempre na torcida, Guerreiro", anunciou o clube carioca.

Lima chega para formar parceria com Raphael Veiga, emprestado pelo Palmeiras aos mexicanos e com as missão de melhorar a classificação da equipe no Apertura da Liga MX, na qual o América ocupa somente a oitava colocação, com oito pontos, após duas vitórias, dois empates e uma derrota. O líder Guadalajara soma 15 pontos.