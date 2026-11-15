Amanda Nunes sofre derrota em retorno ao UFC e vê Kayla Harrison manter cinturão

O retorno de Amanda Nunes ao UFC terminou com derrota. Após mais de três anos longe do octógono, a brasileira foi finalizada pela americana Kayla Harrison no quarto round, neste sábado, durante o UFC 334, realizado no Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos. Com a vitória, Harrison manteve o cinturão do peso-galo (até 61 kg).

Aos 38 anos, Amanda voltou da aposentadoria para tentar recuperar o título da categoria e ampliar sua história na organização. A vitória também poderia garantir um feito inédito ao Brasil, que passaria a ter representantes no topo das três divisões femininas do UFC. Atualmente, Mackenzie Dern é campeã do peso-palha (até 52 kg), enquanto Natália Silva detém o cinturão do peso-mosca (até 57 kg).

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A LUTA

A brasileira começou melhor o confronto, conseguiu conectar golpes e dificultou as primeiras tentativas de queda da adversária. Bicampeã olímpica de judô, Harrison passou a explorar a luta no chão ainda no primeiro round e conseguiu controlar Amanda nos momentos finais.

No segundo assalto, a americana voltou a levar o combate para o solo e aproveitou a posição de vantagem para desgastar a brasileira. Amanda reagiu no terceiro round, conseguiu derrubar Harrison e chegou a alcançar as costas da rival. A campeã, porém, reverteu a situação e terminou o período por cima, acertando golpes que abriram um corte na testa da brasileira.

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A definição veio logo no início do quarto round. Harrison conseguiu derrubar Amanda, alcançou suas costas e encaixou um mata-leão. Sem conseguir escapar, a brasileira desistiu do combate após 1min29s.

Com o resultado, Kayla Harrison segue invicta no UFC e acrescenta mais uma vitória importante ao currículo. Já Amanda Nunes, considerada uma das maiores lutadoras da história do MMA, passa a somar 23 vitórias e seis derrotas na carreira.

OUTROS BRASILEIROS NO UFC 334

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Apesar da derrota de Amanda Nunes, o Brasil terminou a noite com quatro vitórias entre os outros cinco representantes do país.

Caio Borralho venceu o holandês Yousri Belgaroui por decisão unânime dos juízes. Quinto colocado no ranking do peso-médio, o brasileiro conseguiu controlar boa parte do confronto e levou a melhor tanto na trocação quanto nas disputas no chão.

No card preliminar, Bia Mesquita foi um dos destaques ao finalizar Macy Chiasson com um mata-leão ainda no primeiro round, aos 3min23s. Invicta no MMA, a brasileira chegou a nove vitórias na carreira, todas por finalização, e superou a marca de Ronda Rousey em finalizações no peso-galo do UFC.

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Cesar Almeida também venceu antes do limite. O brasileiro derrotou Donte Johnson por nocaute técnico aos 3min20s do primeiro round, após derrubar o adversário com um golpe de direita e manter a sequência de ataques até a interrupção do árbitro.

Melquizael Costa completou a lista de vitórias brasileiras ao superar Jared Gordon por decisão unânime dos juízes, com triplo 29 a 28. Já Samuel Sanches, que fazia sua estreia no UFC, acabou derrotado por Evan Elder, também por decisão unânime.

CONFIRA OS RESULTADOS DO UFC 334

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CARD PRINCIPAL

Ciryl Gane venceu Josh Hokit por decisão unânime (triplo 48x47)

Kayla Harrison venceu Amanda Nunes por finalização com 1min29s do R4

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Caio Borralho venceu Yousri Belgaroui por decisão unânime (triplo 30-27)

Kevin Holland empatou com Uros Medic (28-28, 29-27 Medic, 28-28)

Luis Gurule venceu Bilal Hasan por decisão dividida (29-28, 29-28, 28-29)

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CARD PRELIMINAR

Stephen Thompson venceu Charles Radtke por nocaute técnico aos 2min54s do R2

Chris Duncan venceu Drew Dober por decisão unânime (30-27, 30-27 e 29-28)

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Terrance McKinney venceu Jim Miller por nocaute com 1min53s do R1

Cesar Almeida venceu Donte Johnson por nocaute técnico aos 3min20s do R1

Melquizael Costa venceu Jared Gordon por decisão unânime (triplo 29-28)

Bia Mesquita venceu Macy Chiasson por finalização aos 3min23s do R1

Juan Diaz venceu Alatengheili por decisão unânime (triplo 30-27)

Evan Elder venceu Samuel Sanches por decisão unânime (triplo 30-26)