Amanda Nunes muda rotina por causa da filha e se vê pronta para impor domínio no UFC

Amanda Nunes disputou o cinturão do UFC nas últimas 11 vezes em que entrou no octógono da organização. Com uma derrota e dez vitórias no período, a brasileira, que é a única do País com o cinturão do UFC atualmente, é vista por todos como a grande dona do peso galo. Neste sábado, a lutadora colocará o cinturão à prova mais uma vez ao encarar a mexicana Irene Aldana, às 23h, com transmissão do UFC Fight Pass.

Apesar de viver grande fase, Amanda Nunes mudou a partir de 2021. A brasileira perdeu sua última luta há dois anos e assume que pensou em se aposentar e teve que alterar algumas coisas em sua rotina por causa do revés. Além disso, fora do octógono, a lutadora e a esposa Nina passaram a ter a filha Reagan no dia a dia e tudo mudou.

"Eu e Nina conseguimos formar um time muito bom. Conseguimos fazer com que Reagan tivesse tudo dentro do que é bom. Ela dorme muito bem, come muito bem, consegue manter tudo dentro do que é esperado e isso ajuda muito em tudo. Se você consegue manter tudo isso, a vida dos pais fica mais fácil. Mesmo com Reagan pequena, eu consegui manter minha rotina de treinos normalmente. Eu e a Nina não temos babá, então tudo foi sendo feito dentro dos horários da Reagan. Lembro que eu treinava no período em que a Reagan estava dormindo durante um período. A gente foi se ajustando e nós duas, porque a Nina também treinava na época, mantivemos o ritmo de atleta", explicou Amanda Nunes.

Reagan está na rotina de Amanda desde 2020 e começou recentemente a ir para a escola. Por causa disso, a brasileira passou a ter novos planos para a família. Recentemente, a campeã do UFC e sua esposa, agora aposentada dos octógonos, anunciaram que terão um novo filho. Desta vez, Amanda Nunes e Nina estão ainda mais preparadas para que o bebê esteja dentro da rotina de toda a família.

"Ter criança não é mais segredo e não é mais trabalho. Tem que parar com isso e ser feliz. Hoje Reagan vai para escola e meu treino acaba na hora que eu preciso ir buscá-la. Outro dia eu comentei com a minha esposa como passa rápido essa rotina. Eu tenho saudade de como foi tomar conta dela e por isso que teremos outro filho. Conseguimos manter uma rotina, criei um espaço na minha academia para que as crianças possam estar, brincar e ficar lá. Eu montei a minha academia para que a minha filha possa estar ali e possa viver o momento. Tudo isso para facilitar esse momento mais família. Sei que não é todo mundo que pode, mas temos meios de fazer as coisas andarem com as crianças", comentou Amanda Nunes em entrevista exclusiva para o Estadão.

PRONTA PARA GANHAR O UFC

Os números não negam, Amanda Nunes é a dona da categoria no UFC. Aos 35 anos de idade, a brasileira chega para mais uma defesa de cinturão com pouco tempo de adaptação para o estilo da adversária. Isso aconteceu porque Juliana Peña, adversária das duas últimas lutas de Amanda, teve um problema de lesão e foi retirada do combate deste sábado no fim de maio. Apesar disso, a brasileira reconhece que está pronta para mais uma luta.

"A Aldana é uma atleta dura. Não posso dormir no ponto. A mudança de adversária me colocou atletas bem diferentes, mas a estratégia vai ser parecida. A Juliana é meio maluca. Ela corre atrás de você até te achar para conseguir lutar. A Aldana já se movimenta bastante, é mais técnica, ela chuta, ela é mais versátil, ela consegue ter transições, ela é muito mais perigosa. O ajuste aconteceu, principalmente na luta de chão. Ela é muito boa com isso (luta de chão) e eu fui atrás de arredondar isso. Ajustamos todas as brechas que poderiam ser pontos fracos. Fiz tudo que a campeã precisa fazer para seguir como campeã. Estou pronta para ganhar".

Amanda Nunes e Irene Aldana se enfrentam no UFC 289, em Vancouver, no Canadá, neste sábado, 10. A luta da brasileira vale o cinturão do peso galo da organização e está programada para encerrar o evento.