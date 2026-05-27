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Alvo do Barça, João Pedro elogia Messi e se compara a Lewandowski 'Estilo de jogo semelhante'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 11:55:00 Editado em 27.05.2026, 12:07:33
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No radar do Barcelona para assumir o posto deixado pelo veterano atacante polonês Lewandowski, o atacante João Pedro já sinalizou o seu desejo em trocar o Chelsea pelo futebol espanhol na próxima temporada. Em entrevista ao Podcast apresentado pelo ex-jogador Rio Ferdinand, o brasileiro comentou sobre a sua adaptação ao futebol europeu e analisou o estilo dos principais nomes da sua posição.

"Jogo de forma parecida com o Harry Kane, Lewandowski e Agüero. Se eu não recebo a bola, tenho liberdade para me movimentar. Me movimento porque preciso da bola para marcar gols, mudar o jogo e tentar ajudar a equipe", afirmou o atleta que encerrou o ano em alta no time inglês ao ser eleito o melhor do time na temporada 2025/2026.

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De olho na situação do jogador, o Barcelona vem agindo nos bastidores para tentar acelerar a negociação de uma possível transferência. Anderson Luís de Souza, o Deco, ex-jogador do clube catalão e atualmente no posto de diretor executivo, retornou ontem de Londres. A visita teve a intenção de aproximar as duas agremiações, além do estafe do atleta.

Revelado pelo Fluminense, João Pedro demonstrou estar ligado na história do clube espanhol e elogiou bastante o futebol de Messi, um dos maiores nomes da história do clube azul e grená. "Joguei uma vez contra ele no Marrocos e ele é fantástico".

Com contrato vigente até 2033 com o Chelsea, o alto valor de uma possível transferência surgem como um complicador. As cifras devem girar em torno de 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 583 milhões). No entanto, o fato de o time inglês estar fora da disputa da próxima Champions League pode ajudar o atleta a tentar convencer os dirigentes de seu atual clube a facilitar uma mudança de ares.

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