Alvariño e Walbert são os favoritos para substituírem suspensos no Guarani

O Guarani segue se preparando para enfrentar o Sampaio Corrêa pela Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Umberto Louzer, que prometeu força máxima para o duelo, mesmo sendo rodada pré-dérbi, vem estudando opções para substituir o zagueiro Alan Santos e o lateral-direito Diogo Mateus, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Na defesa, Walber deve ganhar chance e atuar ao lado de Lucão. Na lateral, porém, embora Iván Alvariño venha treinando na posição e seja o favorito para assumir a vaga, Yan Henrique e Wenderson foram testados e são opções.

A boa notícia fica por conta dos retornos dos meias Isaque e Régis, que cumpriram suspensão. O volante Matheus Bueno também pode voltar após ser preservado por desgaste físico. Apenas o lateral-esquerdo Mayk e o atacante Bruno Mendes estão pendurados.

Fora de campo, o Guarani também cortou uma investida de um clube dos Emirados Árabes. O atacante Theo, de apenas 20 anos, despertou interesse, mas as conversas não evoluíram após a recusa do Guarani. O clube deseja que os destaques da base sejam aproveitados no profissional, o que ainda não aconteceu com Theo.

Após vencer o Sport, por 3 a 1, o Guarani está em sétimo lugar com 40 pontos, apenas três a menos do que o Juventude, que fecha o G-4 com 43. O jogo diante do Sampaio Corrêa, pela 25ª rodada, será realizado no sábado, às 17h, no Castelão, em São Luís (MA). O dérbi com a Ponte Preta está marcado para sábado (dia 2), às 18h, no Brinco de Ouro.