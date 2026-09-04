Alpine perde pódio em Mônaco após FIA acatar apelação da Red Bull e da McLaren

A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) alterou à decisão que havia mantido Pierre Gasly em 3ª lugar no GP de Mônaco. Após audiência da Corte Internacional de Apelação (ICA), o francês voltou a perder posições na classificação final, e a Alpine ficou sem o pódio conquistado inicialmente.

Com a nova decisão, Isack Hadjar conquistou na terceira colocação, enquanto Gasly caiu para o sétimo lugar na classificação da prova. A FIA comunicou o veredito nesta sexta-feira, 4, após analisar o recurso conjunto apresentado por McLaren e Red Bull contra a decisão anterior dos comissários.

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Durante o GP de Mônaco, Pierre Gasly recebeu duas punições de cinco segundos por excesso de velocidade no pit lane. O piloto francês havia cruzado a linha de chegada na terceira posição, mas as penalidades o fizeram perder posições e colocaram Hadjar no pódio.

A Alpine, no entanto, contestou as punições e entrou com um pedido de revisão. Após análise um erro relacionado à cronometragem foi identificado, assim, ficou definido que o carro de número 10 não havia ultrapassado o limite de velocidade nos boxes.

Inicialmente, a equipe conseguiu reverter as penalidades, devolvendo o pódio a Gasly. O caso, porém, ganhou um novo capítulo com o recurso levado à Corte Internacional de Apelação da FIA. Dessa forma, a entidade decidiu restaurar as punições originais aplicadas ao piloto da Alpine.

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Em comunicado divulgado nas redes sociais, a Alpine demonstrou insatisfação com o resultado e afirmou continuar discordando da interpretação da FIA: "A equipe expressa sua decepção e frustração com o resultado alcançado pelo Tribunal Internacional de Apelação da FIA em relação ao resultado do Grande Prêmio de Mônaco de 2026."

A escuderia reiterou sua posição de que Gasly não excedeu o limite de velocidade do pit lane durante a corrida, mas afirmou que respeita a decisão tomada pelo painel de juízes: "Embora discordemos da decisão e mantenhamos integralmente a posição de que o carro #10 não excedeu o limite de velocidade do pit lane em nenhum momento durante a corrida, a equipe reconhece a decisão do painel de juízes."

A Alpine também destacou que pretende deixar a polêmica para trás e manter o foco na sequência da temporada. Com a decisão definitiva da FIA, Hadjar recupera oficialmente o terceiro lugar no GP de Mônaco, enquanto Pierre Gasly perde o pódio e termina a prova na sétima posição.

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O veredito foi divulgado às vésperas do Grande Prêmio da Itália. A 13ª etapa da temporada da Fórmula 1 acontece no Circuito de Monza, a corrida acontecerá no domingo, 6, às 10h.