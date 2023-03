Alonso supera Verstappen e faz melhor tempo em 3º treino para o GP do Bahrein

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O espanhol Fernando Alonso manteve a boa impressão deixada no segundo treino livre para o GP do Bahrein e, no TL 3 deste sábado, voltou a cravar o melhor tempo. Faltando oito minutos para o fim dos trabalhos na pista, o piloto da Aston Martin superou o holandês Max Verstappen em cinco milésimos e cravou 1min32s340.

continua após publicidade .

O mexicano Sérgio Pérez, da Red Bull, aparece com o terceiro melhor tempo enquanto Lewis Hamilton, da Mercedes, e o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, fecham os cinco primeiros lugares desta sessão, que antecede a definição do grid da prova inaugural da temporada.

No treino, o primeiro a fazer o melhor tempo e liderar a classificação foi Lando Norris, da McLaren, com o tempo de 1min34s633 utilizando pneus macios. Hamilton conseguiu a dianteira baixando a marca para 1min33seg508.

continua após publicidade .

Demonstrando uma boa sintonia com o carro, Alonso assumiu a ponta e movimentou ainda mais o trabalho de seus concorrentes na pista para tentar alcançá-lo. Em sua primeira volta, no entanto, Verstappen deixou a desejar e anotou apenas o quinto tempo.

Faltando 17 minutos para o fim, as surpresas começaram a aparecer. O chinês Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, fez a segunda melhor marca. Em seu retorno dos boxes, Lance Stroll obteve 1min32s919 e ficou em primeiro. Na sequência, Hamilton voltou a pisar fundo e retomou a liderança com Russel desbancando Alonso do segundo lugar.

De olho na disputa Verstappen aumentou o ritmo de competição neste treino fazendo a melhor volta. A resposta, porém, veio de maneira rápida com Alonso batendo o holandês em cinco milésimos e garantindo o melhor tempo do treino livre.

O treino que define o grid de largada vai ter início a partir das 11h30 deste sábado. A prova, que abre o calendário de corridas da Fórmula 1 deste ano vai ser disputada neste domingo, a partir do meio-dia, com transmissão da Band.