Alonso se contenta com pódio e destaca patamar da Red Bull na F-1: 'Não tive chance'

A segunda colocação no GP de Mônaco, neste domingo, ficou de bom tamanho para o piloto Fernando Alonso. Após fazer um discurso de que entraria na briga pela vitória durante a fase de treinos livres, o espanhol falou que não conseguiu entrar na disputa pela liderança em nenhum momento da prova.

"Não tive chance. O Max (Verstappen) dirigiu super bem com os pneus médios estendendo a primeira parada nos boxes. No final, a chuva complicou ainda mais as coisas na pista e não foi fácil pilotar naquelas condições", comentou.

A pista escorregadia também ganhou espaço em sua entrevista ao falar da condição do tempo. A partir da volta 52, a chuva mudou o cenário da corrida. "Fiquei surpreso por não haver Safety Car nem incidentes. Acho que todos os pilotos fizeram um trabalho excelente para conseguir manter os carros na pista."

O piloto falou ainda da opção em largar com pneus duros contra os compostos médios do rival da RBR. Ele comentou também sobre o momento que vive nesta temporada e destacou o trabalho da equipe.

"Optamos por largar com pneus duros e desistimos da possibilidade de brigar pela liderança na curva 1, que era um trecho curto. Mesmo assim, acredito que estamos num bom caminho", afirmou o piloto de 41 anos, que esteve no pódio em cinco das seis orridas realizadas até aqui.