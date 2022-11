Alonso é punido e perde posições no grid do GP de São Paulo de F-1

Felipe Rosa Mendes (via Agência Estado)

Protagonista de um dos momentos mais tensos da corrida sprint deste sábado, o espanhol Fernando Alonso foi punido horas depois da definição do grid para o GP de São Paulo de Fórmula 1. O piloto da Alpine teve cinco segundos acrescentados ao seu tempo final da sprint e vai largar no pelotão traseiro neste domingo, às 15 horas, no Autódromo de Interlagos.

Alonso, que havia terminado a sprint em 15º, terá que largar em 18º. O canadense Lance Stroll, da Aston Martin, também sofreu punição, de dez segundos, mas a adição foi feita ainda durante a corrida. Ele partirá do 16º posto na capital paulista.

O espanhol fez a manobra arriscada na metade da corrida, em um duelo com seu companheiro de equipe, o francês Esteban Ocon. Alonso vinha logo atrás e abriu para tentar a ultrapassagem, quando Ocon fez o mesmo movimento e quase causou uma forte colisão.

Ainda durante a corrida sprint, o bicampeão da F-1 reclamou do parceiro de time. "Acabei de perder minha asa dianteira. Agradeço ao nosso amigo", afirmou, em tom de ironia, via rádio.

Ao fim da corrida sprint, o espanhol foi ainda mais incisivo. Ele está de saída da Alpine, perto de fazer sua despedida, no GP de Abu Dabi, a última corrida da temporada. Em 2023, ele vai defender a Aston Martin. "Houve muita disputa apertada hoje, infelizmente. Isso está longe do ideal quando é com o seu companheiro de equipe. Mas tem sido assim ao longo de todo o ano", reclamou. "Tem só mais uma corrida e aí acabou, finalmente."

Ele citou outros momentos tensos com Ocon nesta temporada. "Eu fiquei muito perto do muro de proteção em Jeddad (GP da Arábia Saudita), muito perto do muro em Budapeste (GP da Hungria) e hoje, na curva 4. Às vezes temos muita competitividade dentro da equipe. Mas isso também aconteceu com (Ocon), quando era companheiro de Pérez e com Verstappen, aqui no Brasil", lembrou o espanhol.

Alonso se refere ao GP brasileiro de 2018, quando Ocon quase tirou Verstappen da corrida. Na ocasião, o holandês liderava e o francês era retardatário. Ao fim da prova, o piloto da Red Bull foi tirar satisfações com Ocon.

Confira o grid de largada atualizado do GP de São Paulo:

1º - George Russell (GBR/Mercedes), em 30min11s307

2º - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes), a 4s492

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 10s494

4º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 11s855

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 13s133

6º - Lando Norris (GBR/McLaren), a 25s624

7º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 3s995*

8º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 28s768

9º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), a 30s218

10º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), a 34s170

11º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), a 39s395

12º - Mick Schumacher (ALE/Haas), a 41s159

13º - Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), a 41s763

14º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 42s338

15º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 50s306

16º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 50s700*

17º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 51s756

18º - Fernando Alonso (ESP/Alpine), a 53s985*

19º - Nicholas Latifi (CAN/Williams), a 76s850

20º - Alex Albon (TAI/Williams), não completou a prova

* Foram punidos