Alonso celebra 3º lugar e admite que quase desistiu do pódio no GP de São Paulo

Discreto na corrida sprint, no sábado, Fernando Alonso foi um dos destaques do GP de São Paulo de Fórmula 1, neste domingo. O espanhol da Aston Martin largou em quinto lugar e terminou em terceiro após uma grande ultrapassagem sobre o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, na última volta. Os dois cruzaram a linha de chegada lado a lado, com ligeira vantagem para o bicampeão mundial.

continua após publicidade

Ao fim da prova, Alonso admitiu que quase desistiu do pódio quando Pérez o ultrapassou na penúltima volta. "Eu sofri a pressão de Checo (apelido do mexicano) durante 30 voltas, mas quando ele me passou, a duas voltas do fim, eu pensei: 'ok, já era. O pódio não é mais possível'", disse o espanhol.

Alonso disse que contou com um erro do rival para garantir o seu 106º pódio da carreira na F-1. "Ele freou um pouco tarde na curva 1 e eu pensei: 'ok, vou tentar tudo na curva 4'", declarou o piloto da Aston Martin, que somou seu oitavo pódio em 2023.

continua após publicidade

Ele dedicou o resultado à equipe, que vinha mal desde o recesso de verão na Europa. "Este é um resultado fenomenal para a equipe. Nós sofremos bastante por alguns meses, principalmente nas duas últimas etapas, com dois abandonos. Este pódio é para eles, para todos na fábrica. Vamos continuar lutando até a última volta."

O espanhol atribuiu o avanço do time em Interlagos ao trabalho intenso das últimas semanas. "Obviamente, ainda estamos aprendendo sobre o carro, porque são muito complexos do ponto de vista aerodinâmico. Estamos experimentando um pouco para encontrar a melhor direção para a próxima temporada sem esquecer de que ainda temos duas etapas neste ano."

Os pilotos da F-1 vão voltar à ação daqui a duas semanas para o estreante e badalado GP de Las Vegas, nos Estados Unidos. A corrida está marcada para 18 de novembro.