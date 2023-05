Allan Santos retorna a Campinas e Guarani 'convoca' Walber para encarar o Sport

(via Agência Estado)

Apesar de ter ido direto de Caxias do Sul, onde foi derrotado pelo Juventude, para o Recife, local do jogo no domingo contra o Sport, às 19h, na Ilha do Retiro, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani fez uma mudança em sua delegação.

Por conta de uma lesão na panturrilha direita, sofrida na derrota por 1 a 0 para o Juventude, o zagueiro Alan Santos retornou a Campinas para fazer tratamentos mais intensos no departamento médico do estádio Brinco de Ouro da Princesa.

Com isso, Walber que ainda buscava a sua melhor forma física desde que retornou ao clube em abril, foi chamado pelo técnico Bruno Pivetti e embarcou para o Recife. Agora, ele buscará a titularidade na disputa contra Alvariño e Titi.

Por outro lado, o goleiro Tony e o lateral-esquerdo Diego Porfírio, ambos com problemas musculares, seguem de fora e não estão à disposição para a partida. Atualmente, apesar da derrota para o Juventude, o Guarani é terceiro colocado da Série B com nove pontos.

A provável escalação do Guarani será esta: Pegorari; Diogo Mateus, Titi (Walber), Lucão e Mayk; Alvariño, Wenderson e Régis; Bruninho, Bruno Mendes (Neilton) e Bruno José. Técnico:Bruno Pivetti.